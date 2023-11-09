ماكس سيك من مسؤول مبيعات إلى صاحب أكثر الكتب مبيعا في العالم

كتابة روايات الإثارة والتشويق تتطلب خيالاً واسعاً وقدرة تعبير عن الأحداث تجعل القارئ وكأنه يتابع عرضاً سينمائياً



الشارقة - يوسف غانم

أكد الكاتب الفنلندي ماكس سيك أن الكتابة في روايات الإثارة والجريمة والتشويق تتطلب من الكاتب خيالا واسعا وقدرة على التعبير عن الأحداث بشكل يجعل القارئ وكأنه يتابع عرضا سينمائيا، مشيرا إلى أنه بدأ حياته المهنية مسؤول مبيعات وتسويق، لكن حبه للكتابة منذ الصغر جعله يتابع شغفه الأصلي ويصقل مهاراته حتى قطف ثمار تلك الجهود بأن أصبح حاليا صاحب الأعمال الأكثر مبيعا بحسب «نيويورك تايمز» وترجمت مؤلفاته إلى 40 لغة.

وقال ماكس سيك، خلال لقاء مع الطلاب ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ 42: «بدأت بالكتابة في سن مبكرة، عندما كنت في الثامنة، واستوحيت كتاباتي من تجارب شخصية وأحلام ومشاعر مختلفة، وكي أكون مميزا، اعتدت أن أبحث عن الأفكار المختلفة وأن أعبر عن تلك الأفكار من خلال الكتابة الإبداعية.

وأضاف: «ركزت في كتاباتي على القصص والروايات البوليسية الغامضة، مع تقديم أوصاف قوية للشخصيات، وحتى أثناء الكتابة دائما ما أتخيل كيف سيبدو هذا الكتاب في صورة عمل سينمائي»، مشيرا إلى أنه يحرص على قراءة روايات الجريمة والاطلاع على الدراما التلفزيونية الإسكندنافية التي تتميز عادة بقصصها المثيرة وأحداثها الغامضة، إضافة إلى الاستماع إلى الموسيقى التصويرية للأفلام أثناء الكتابة، مشيرا إلى أنه يفضل في كتبه الفصول القصيرة التي تعطي النص إحساسا بالزخم، حيث يمثل ذلك أحد أبرز النقاط التي تميز أي عمل عن غيره، لافتا إلى أنه يستهدف في كتاباته فئة اليافعين الذين يعشقون قصص المغامرات والغموض والجريمة.

وعما إذا كانت الترجمة تفقد الرواية جزءا من معناها، قال: لا أعتقد أن الترجمة تفقد كتابي أيا من معناه، فحينما ترجمت رواياتي إلى «العربية» كانت تبدو لطيفة، وأظن أن كل ترجمة تختلف عن غيرها، لكن علينا أن نعرف كيف يكتب الكتاب بعد ترجمته من لغة إلى أخرى.

ووجه ماكس نصيحة للطلبة، قائلا: «كي تكون كاتبا، لابد أن تبدأ في سن صغيرة، وأن تعبر دائما من خلال الكتابة، وكلما كبرت في العمر ستصبح أكثر اهتماما بالكتابة واستمتاعا بها في نفس الوقت»، مضيفا: لا بد أن تقرأ العديد من الكتب لتكون كاتبا ناجحا.