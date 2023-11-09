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اتحاد الصيادين يطالب بحل سريع لأزمة وقف الديزل

11/9/2023 4:50:02 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمد راتب
دعا الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك بإيجاد حل لمشكلة ايقاف حصة الاتحاد من الديزل والبنزين، موضحا أن الأزمة وصلت ليومها الثامن على التوالي. وقال الاتحاد، في بيان له، أن أسطول الصيد الكويتي قد توقفت أغلب قطعه البحرية، مشيرا إلى أن عدد المنتظرين أمام محطتي البنزين في شرق والفحيحيل تخطى 235 لنجا تقريبا خلاف الطراريد والعدد في تزايد مستمر، مطالبا بالوقوف مع حقوق الصيادين وتعويضهم عن الخسائر اليومية التي ألمت بهم جراء الأزمة.
وطالب بسرعة التحرك وإيجاد حل جذري لهذه الأزمة التي تضر بالأمن الغذائي وتتسبب في ارتفاع أسعار المنتجات البحرية، بشكل كبير بما في ذلك الاسماك المستوردة بسبب غياب المنتج المحلي.

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