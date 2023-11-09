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مؤتمر الكويت السنوي للإيدز يوصي بالتوسع في افتتاح مراكز للتشخيص السريع

11/9/2023 4:50:01 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أوصى المشاركون في مؤتمر الكويت السنوي للإيدز والأمراض التناسلية بضرورة التوسع بافتتاح مراكز للتشخيص السريع لمرض الإيدز مع ضرورة التشخيص والعلاج المبكر لتحسين جودة الحياة والحد من انتشار المرض.
وقال رئيس قسم الأمراض المعدية في مستشفى الجهراء 2 (الأمراض السارية) ورئيس المؤتمر د.أسامة البقصمي إن المؤتمر أوصى بضرورة تشجيع أولياء الأمور على تطعيم الأبناء المضاد لفيروس الورم الحليمي حسب الجدول الموصى به من قبل الوزارة والمتوافر في 36 مركزا صحيا.
وأضاف د.البقصمي ان المؤتمر أوصى كذلك بضرورة استقاء المعلومات الصحية والطبية من المصادر الطبية المعترف بها عالميا وتجنب المصادر والمواقع غير المعتمدة وغير الموثوقة مع ضرورة نشر الوعي من خلال وزارة التربية وعمل دورات تدريبية توعوية لمدرسي المرحلة الثانوية.
وذكر أن المؤتمر الذي استمرت فعالياته على مدى يومين أوصى أيضا بسرعة توجيه المريض الذي يشكو من أعراض أمراض تناسلية إلى المراكز التخصصية لسرعة التشخيص والعلاج.
ولفت إلى أن من التوصيات كذلك بضرورة تغيير نمط تعامل الأطباء مع مرضى الإيدز، وذلك لتجنب الوصمة ونشر الوعي الثقافي المجتمعي من خلال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لتجنب وصمة التمييز السلبية تجاه مرضى الإيدز.

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