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الهلال الأحمر توزع مساعدات إغاثية للنازحين بمحافظة المهرة اليمنية جراء إعصار تيج

11/9/2023 4:50:01 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت جمعية الهلال الأحمر توزيع المساعدات الإغاثية على النازحين بمحافظة المهرة في اليمن التي تعرضت لإعصار «تيج» الذي ضرب المنطقة مؤخرا ودمر البنية التحتية والمحاصيل الزراعية.
وقال رئيس الفريق الميداني في الجمعية خالد المطيري في تصريح لـ«كونا» إن الجمعية من أولى المنظمات التي حرصت على تقديم المساعدات الإغاثية والصحية والتنموية للشعب اليمني الشقيق.
وأضاف المطيري أن هذه المساعدات تأتي ضمن جهود حملة «الكويت بجانبكم» للوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق ومساعدته على تجاوز محنته، مشيرا إلى أن المساعدات شملت 1500 شخص في مناطق (الجحي - حارة البنوك - محيفيف - حارة السادة - العبري) وتضمنت مواد غذائية وعينية إضافة إلى مستلزمات الحياة اليومية.
وأشاد بالفريق الميداني الذي يعمل على استكمال جهوده في بقية المناطق المنكوبة ومتابعة تقييم الوضع فيها إلى جانب التنسيق مع مؤسسة «استجابة» للأعمال الإنسانية والإغاثية تمهيدا لتسيير حملة واسعة أخرى تلبية للاحتياجات الأساسية للمتضررين هناك.
وأثنى على الجهود الكويتية في مساعدة وإغاثة المتضررين في اليمن، مشيدا كذلك بدعم أهل الكويت الدائم الذي ساهم باستمرار نشاط الجمعية الإغاثي والإنساني.
وكان الإعصار «تيج» قد ضرب محافظة المهرة وسقطرى شرق اليمن في أكتوبر الماضي، وأدى إلى أضرار مادية كبيرة في المنازل والبنية التحتية وتسبب في تجريف الأراضي الزراعية وانقطاع الطرق وشبكة الاتصالات.

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