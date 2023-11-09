الشارقة الدولي للمكتبات يناقش أثر الذكاء الصناعي على المكتبات ومساهمتها في إستراتيجيات الاستدامة



العامري: نؤمن بأن الثقافة والمعرفة خير ما يجتمع عليه البشر

درابنسكي: المكتبات تعمل كمدينة صغيرة في العالم الكبير سبحي: التقنيات المتقدمة تسهم في تنظيم وإدارة الموارد المكتبية



الشارقة - يوسف غانم

انطلقت الدورة العاشرة من مؤتمر الشارقة الدولي للمكتبات، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب بالتزامن مع فعاليات الدورة الـ 42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، بالتعاون مع جمعية المكتبات الأميركية، وبحضور أمناء مكتبات وخبراء ومتخصصين من كبرى المكتبات العالمية حول العالم، ليناقش دور المكتبات في تعزيز الإبداع والتعلم الرقمي، وتعزيز استراتيجيات الاستدامة، ويبحث أهمية القطاع المكتبي في التطوير المهني، وتأثير الذكاء الاصطناعي والوسائط المتعددة على المكتبات العامة والمدرسية.

وتحدث خلال الافتتاح الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب أحمد العامري، ورئيسة جمعية المكتبات الأميركية إميلي درابنسكي بحضور نخبة من الخبراء الدوليين واستبق المؤتمر فعالياته بتنظيم ورش عمل تفاعلية لتعريف المشاركين على أفضل الممارسات التي تضمن تطوير خدمات المكتبات.

نهضة الأمم

وقال العامري: آمن صاحب السمو الشيخ د.سلطان القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بأن المكتبات دورها مركزي وجوهري في نهضة الأمم والحضارات، مؤكدا أن الثقافة والمعرفة خير ما يجتمع عليه البشر من كل الأجناس والأعراق والمذاهب فكان مشروع الشارقة الحضاري، مشروع معرفة وثقافة.. وكتاب».

وأضاف: في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع إنتاج المعرفة والوصول إليها، وفي عالم يعيش اليوم تطورا هائلا في تقنيات الذكاء الصناعي، تمتد على مختلف مناحي الحياة، فإن مؤتمر الشارقة الدولي للمكتبات يؤكد أنه المنصة التي تناقش وتستشرف مستقبل هذا القطاع، داعما خيارات العاملين فيه، حيث يناقش في دورة هذا العام تأثير الذكاء الاصطناعي على عمل المكتبات، ويبحث فرص مساعدة أمناء المكتبات على تطوير أنماط أعمالهم، كما يتوقف عند دور المكتبات في الوصول للاستدامة وتجاوز تحديات التغير المناخي، كما نفخر بأن تكون الشارقة هي المكان الوحيد الذي يستضيف هذا المؤتمر للعام العاشر على التوالي خارج الولايات المتحدة، بالتعاون مع جمعية المكتبات الأميركية، كما نفخر بأن نحتفل قريبا بمرور 100 عام على تأسيس مكتبات الشارقة العامة، مسجلين منجزات كبيرة في التأكيد على دور المكتبة في بناء المجتمعات.

مشروعات ملهمة

بدورها، قالت إميلي درابنسكي: تمثل المكتبات قيمة عظيمة للمجتمعات، فهي تسهم بتطويرها وتحسينها من خلال توفير المعرفة والثقافة والترفيه لجميع الفئات العمرية والاجتماعية، ومن خلال تجربتي كرئيسة لجمعيات المكتبات الأميركية، أرى كل يوم كيف تعمل المكتبات كمدينة صغيرة في العالم الكبير، حيث تجتمع الأفكار والآراء والمواهب والتحديات والحلول.

وأضافت: المكتبات تسهم في إثراء التنوع في حياتنا، والتنوع يمنحنا القوة، من هنا فإننا نقدر دور العاملين فيها، الذين يمثلون حافزا للتغيير والابتكار، ويسهمون في خلق بيئة للجميع، يجدون فيها كل ما يحتاجون إليه من فرص وموارد وخدمات، حتى الأطفال يجدون في المكتبات ملاذا للعب والترفيه الذي يرتبطون من خلاله بالقراءة والمعرفة.

الذكاء الاصطناعي والمكتبات

وناقشت أولى جلسات اليوم الأول موضوع الذكاء الاصطناعي والمكتبات: التأثير والتحديات والفرص، وقدمتها د.العنود سبحي، الأستاذ المساعد والمشرف على قسم تقنية المعلومات بجامعة الملك عبدالعزيز، في السعودية، مشيرة إلى أن العلاقة بين المكتبات والذكاء الاصطناعي هي علاقة تكامل، فالذكاء الاصطناعي يساعد المكتبات في تحسين جودة وكفاءة وتنوع خدماتها، مثل البحث والتصنيف والتوصية والتحليل والتخصيص والتفاعل، وبالمقابل، تساعد المكتبات الذكاء الاصطناعي في تطوير وتطبيق أدوات وأساليب جديدة لمعالجة المعلومات واكتشافها، مثل توفير المصادر والمحتويات والبيانات التي تثري مخزونه المعلوماتي.

وتابعت: تسهم التقنيات المتقدمة في تنظيم وإدارة الموارد المكتبية بشكل ملموس، إذ تتيح للعاملين إعداد الفهارس وتوصيف الكتب والمواد بطريقة ذكية وبشكل أكثر دقة وفاعلية، من خلال الاستفادة من معالجة اللغة الطبيعية، وهذا يساعد على تحسين تصنيف المكتبة، وتوفير رؤية أعمق في العناصر المتاحة، بالإضافة إلى ذلك، يستطيع الذكاء الاصطناعي التنبؤ بالكتب والمواد التي ستكون مطلوبة، مما يساعد المكتبات على إدارة مقتنياتها ومخزونها بشكل أكثر فاعلية.

جلسات اليوم الأول

وتحت عنوان «إعادة بناء الطلاب: مشروعات فنية عالمية»، تحدثت كارولين فيبرت، أمين مكتبة مدرسة سودلي الابتدائية، في مدارس مقاطعة الأمير وليام العامة، بفرچينيا في الولايات المتحدة.

واستضافت الجلسة الثالثة التي حملت عنوان «المكتبة كمصدر دائم للإبداع، مكتبة إثراء نموذجا»، كلا من طارق خواجي المستشار الثقافي في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، وعلي السعدي، متخصص أنظمة المكتبات والخدمات الفنية في المركز، ونادين الأشقر، المدير الإقليمي الثاني لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، قسم المكتبات العالمية والتعليم، بـ «أوفر درايف» بالولايات المتحدة.

أما الجلسة الرابعة من المؤتمر، فجاءت بعنوان: «تجربة القراءة الرقمية لجيل ألفا: تعرف على جمهورك المستهدف»، واستضافت د.عماد صالح، أستاذ ورئيس قسم علم المعلومات بجامعة حلوان المصرية، بينما كانت «تحديات تطوير مجموعات المكتبات المدرسية» محور الجلسة الخامسة، وتحدث خلالها د.فوزية جيلاني، أمين مكتبة رئيسي، بمدارس بلوم تشارتر، بمدينة العين في دولة الإمارات، وواضحة الشامسي متخصصة مصادر التعلم، في مدرسة محمد بن خالد للتعليم الأساسي بالعين.

ثم انتقلت الجلسة السادسة بالحضور إلى موضوع «تعزيز منح المكتبات: جوائز الشارقة للأدب المكتبي ومساهمتها في هذا المجال»، مع إيمان بوشليبي مدير مكتبات الشارقة العامة.

وحول «الاستدامة: أفكار وممارسات للبرامج في مكتبتك»، تحدثت رينيه تانر، أمين مكتبة العلوم ورئيس خدمات الأبحاث والأستاذ المشارك في كلية رولينز، بفلوريدا.

بينما ناقشت مورا ماديجان أمينة مكتبة مدرسة نورث سبرينغفيلد الابتدائية في فرجينيا «البرامج الإبداعية: مراكز التعلم ومعايير المكتبات».

وأجابت د.هبة إسماعيل في جلستها عن سؤال «كيف يشكل التطوير المستمر مستقبلك المهني»، فيما اختتمت أعمال اليوم الأول من «مؤتمر المكتبات» بجلسة قدمها راغوناثان. م. و، أمين مكتبة أول في مدرسة جيمس وستمنستر بدبي، وتناولت موضوع «مرافق الذكاء الاصطناعي والوسائط المتعددة في المكتبات المدرسية، إمكانيات مستقبلية.

دعم الطلاب والشباب

وتستمر جلسات المؤتمر في يومه الثاني، حيث تتناول عددا من المحاور والأفكار التي تصب في تعزيز واقع المكتبات في مجتمع المعرفة، وتستضيف نخبة من المتخصصين والخبراء الذين يناقشون المكتبات ودورها في تمكين العمل المناخي، والفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي في المكتبات العامة، كما يتضمن برامج في الكتابة الإبداعية، وموضوعات ترشد الطلاب إلى مواجهة التحديات من خلال الكتب، وتعرفهم على طرق إنشاء مراكز للأعمال والوظائف والأبحاث عبر التقنيات الرقمية.