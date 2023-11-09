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الأشغال ربط إلكتروني مع الكهرباء خلال أيام لتحصيل مديونيات المياه المعالجة

11/9/2023 4:50:01 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء» ان وزارة الأشغال العامة تسعى للربط مع «الكهرباء» لتحصيل مديونيات المياه المعالجة، وذلك كبداية للتحول الإلكتروني في تحصيل مديونياتها في مختلف الخدمات التي تقدمها.
وقالت المصادر إن هناك تنسيق يجري حاليا للربط الإلكتروني بين الوزارتين والذي قد يستغرق أيام، موضحة أن وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالوكالة د.جاسم الأستاد وجه بضرورة تلافي الملاحظات التي تخص تأخر تحصيل مديونيات «الأشغال» لدى الجهات الأخرى.
وعن كيفية التحصيل أشارت المصادر إلى أنها ستكون لمن يرغب في إيصال خدمة المياه الرباعية للمزارع أو الجواخير أو القسائم التي تحتاج إلى هذه المياه.
وذكرت أن هناك شروط لإيصال الخدمة للمواطن مثل الحصول على براءة ذمة بتسديد مديونيته للكهرباء، حيث ستكون هناك آلية لاستمرار وصول المياه المعالجة إلى مزارع المواطنين بعد تحصيل مديونياتهم لـ «الكهرباء» أو جهات الدولة الأخرى.

MENAFN09112023000130011022ID1107399608

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