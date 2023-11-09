الأشغال ربط إلكتروني مع الكهرباء خلال أيام لتحصيل مديونيات المياه المعالجة

(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء» ان وزارة الأشغال العامة تسعى للربط مع «الكهرباء» لتحصيل مديونيات المياه المعالجة، وذلك كبداية للتحول الإلكتروني في تحصيل مديونياتها في مختلف الخدمات التي تقدمها.
وقالت المصادر إن هناك تنسيق يجري حاليا للربط الإلكتروني بين الوزارتين والذي قد يستغرق أيام، موضحة أن وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الأشغال العامة بالوكالة د.جاسم الأستاد وجه بضرورة تلافي الملاحظات التي تخص تأخر تحصيل مديونيات «الأشغال» لدى الجهات الأخرى.
وعن كيفية التحصيل أشارت المصادر إلى أنها ستكون لمن يرغب في إيصال خدمة المياه الرباعية للمزارع أو الجواخير أو القسائم التي تحتاج إلى هذه المياه.
وذكرت أن هناك شروط لإيصال الخدمة للمواطن مثل الحصول على براءة ذمة بتسديد مديونيته للكهرباء، حيث ستكون هناك آلية لاستمرار وصول المياه المعالجة إلى مزارع المواطنين بعد تحصيل مديونياتهم لـ «الكهرباء» أو جهات الدولة الأخرى.
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