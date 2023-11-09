Thursday, 09 November 2023 01:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الثقافية في الآداب نظمت مهرجان شعر

11/9/2023 4:50:01 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالله الراكان
أكدت أستاذة قسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة الكويت ومقررة اللجنة الثقافية د.نورية الرومي ان قسم اللغة العربية هو ركن من أركان الثقافة في المجتمع الكويتي واللجنة الثقافية بأساتذتها تترجم هذا الدور بالأفعال في برنامجها الثقافي، مشيرة إلى ان مهرجان الشعر الكبير ضمن الأنشطة الثقافية لقسم اللغة العربية، والجامعة هي التي تقود الفكر والعلم وهي الرائدة في التنوير.
وأكدت أهمية تواصل الجامعة مع المعاهد الأخرى والمؤسسات الثقافية لهدف واحد هو إخراج عمل فني لرفعة الكويت، مشيرة إلى ان المهرجان للمرة الأولى يقام بهذا الكم والمستوى الشعري. وأضافت الرومي ان هناك الكثير من الأنشطة للقسم مثل ندوة آفاق الثقافة والتنوير في الكويت سيتحدث فيها د.خليفة الوقيان ممثلا عن المجلس الوطني للثقافة الفنون والآداب وأيضا د.سليمان العسكري ممثلا عن المكتبة الوطنية وسيتحدث د.سليمان الشطي عن الشاعر أحمد العدواني أحد مؤسسي المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، موضحة ان هناك الكثير من الأنشطة القادمة للقسم في يوم الأديب الكويتي وايضا هناك مهرجان لتكريم الفنان القدير سعد الفرج وايضا ستمتد أنشطتنا إلى الخليج العربي ونستضيف فنانين من سلطنة عمان والإمارات والبحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات، كما تقدمت بالشكر إلى اللجنة الثقافية والمشاركين في المهرجان الشعري الكبير والطلبة والطالبات الذين أثروا المدرجات بحضورهم الكبير.
بدورها، قالت الكاتبة الزميلة د.نورة المليفي ان المهرجان الشعري لجامعة الكويت والذي ينظمه قسم اللغة العربية واللجنة الثقافية ومقررتها د.نورية الرومي بذل جهدا كبيرا لكي يخرج المهرجان إلى العلن بحلة جديدة، حيث تمت دعوة مجموعة من الشعراء من مختلف المستويات والقطاعات كجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ورابطة الأدباء، مشيرة إلى ان المهرجان ومنذ عام 1966 يقام بهذا الكم والمستوى من الشعراء وبتمثيل شعري كبير ومن جميع المؤسسات الثقافية في الكويت.
وأضافت المليفي ان الأنشطة والمهرجانات الشعرية تثري الساحة الثقافية والعلمية بالنسبة لطلبة جامعة الكويت الذين يحضرون مثل هذه المهرجات، بالإضافة إلى كون الشعراء قدوة للطلبة والذين يعتبرون شباب الغد وايضا نستطيع من خلال هذه المهرجانات ان نكون نواة التشجيع والانطلاقة والاستمرار بالشعر وتنمية المواهب التي بدأت تنقرض نوعا ما، موضحة ان وجود الشباب مهم حتى ندفعهم الى الأمام.

MENAFN09112023000130011022ID1107399607

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث