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الكهرباء تحصل 300 مليون دينار منذ بداية السنة المالية الحالية

11/9/2023 4:50:01 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
كشفت مصادر في وزارة الكهرباء عن تحصيل 300 مليون دينار منذ بداية السنة المالية الحالية. وتوقعت ارتفاع التحصيلات إلى 700 مليون نهاية مارس المقبل. ولفتت المصادر الى أن ذلك يعود إلى إتمام الربط الإلكتروني مع وزارة الداخلية منذ مطلع سبتمبر الماضي. وأشارت إلى قيام الوزارة خلال شهر أكتوبر الفائت بتحصيل 3.5 ملايين دينار من الوافدين عبر منافذ الخروج البرية والجوية ليرتفع إجمالي ما تم تحصيله من الوافدين منذ تفعيل الربط الآلي مع وزارة الداخلية إلى 8.5 ملايين دينار، مشيرة إلى حرص الوزارة على تحصيل مديونياتها باعتبارها مالاً عاماً واجب التحصيل. وقالت إن جميع منصات الوزارة مفتوحة للجميع سواء عبر مواقعها المختلفة لتحصيل المديونيات أو عبر تطبيق «سهل» أو من خلال مكاتب خدمة العملاء.

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