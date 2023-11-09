Thursday, 09 November 2023 01:59 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


قوة الإطفاء نظمت الزلازل وماذا تعرف عنها

11/9/2023 4:50:01 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقامت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام صباح أمس ندوة بعنوان «الزلازل وماذا تعرف عنها» بمسرح قطاع الوقاية في ضاحية مبارك العبدالله الجابر بـ«غرب مشرف»، وذلك بحضور رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد. حاضر بالندوة مدير برنامج دعم متخذي القرار لإدارة الأزمات في معهد الكويت للأبحاث العلمية د.عبدالله العنزي وضابط الاتصال الوطني لإطار سنداي في قوة الإطفاء العام العقيد د. مشاري جابر الفرس، حيث تم تناول عدد من الجوانب والدراسات العلمية الخاصة في الزلازل وما يتعلق بعلم الجيولوجيا، كما حضر الندوة عدد من قياديي وضباط قوة الإطفاء العام والمهتمين في علم الجيولوجيا والزلازل.

MENAFN09112023000130011022ID1107399605

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث