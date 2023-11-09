رئيس قوة الإطفاء والسفير المصري بحثا سبل تعزيز الإنقاذ والحماية المدنية

(MENAFN
- Al-Anbaa) استقبل رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد صباح امس في مكتبه سفير جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى البلاد السفير أسامة شلتوت، ورحب الفريق المكراد بالسفير، مؤكدا عمق العلاقات الثنائية والأخوية بين البلدين الشقيقين. كما تم بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك في مجال الإطفاء والإنقاذ والحماية المدنية وسبل تعزيزها.
حضر الزيارة رئيس قسم العلاقات الخارجية والمراسم المقدم عبدالله محمود سليم.
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