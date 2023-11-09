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رئيس قوة الإطفاء والسفير المصري بحثا سبل تعزيز الإنقاذ والحماية المدنية

11/9/2023 4:50:00 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد صباح امس في مكتبه سفير جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى البلاد السفير أسامة شلتوت، ورحب الفريق المكراد بالسفير، مؤكدا عمق العلاقات الثنائية والأخوية بين البلدين الشقيقين. كما تم بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترك في مجال الإطفاء والإنقاذ والحماية المدنية وسبل تعزيزها.
حضر الزيارة رئيس قسم العلاقات الخارجية والمراسم المقدم عبدالله محمود سليم.

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