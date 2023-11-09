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الكشافة العرب فتح باب التطوع للمشاركة في حملات إغاثة غزة

11/9/2023 4:50:00 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) القاهرة - عبدالعزيز الفضلي
دعا رؤساء الجمعيات الكشفية العربية إلى طرد الاحتلال الإسرائيلي من المنظمة الكشفية الدولية ردا على الجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. جاء ذلك في بيان ختامي صدر أمس الأربعاء بعد الاجتماع الطارئ لرؤساء الجمعيات الكشفية العربية ورؤساء رابطات رواد الكشافة والمرشدات العربية في مقر المنظمة العربية الكشفية بالقاهرة لبحث العدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة. وقال رئيس اللجنة العربية الكشفية رئيس جمعية الكشافة الكويتية د.عبدالله الطريجي في ختام الاجتماع، إن قادة 36 جمعية وهيئة واتحاد كشافة بالوطن العربي تدارسوا ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من جرائم إبادة ومجازر جماعية لم يشهد مثلها العالم منذ قرون وبانتهاك صارخ لكل الاتفاقيات والمواثيق والقوانين الدولية. وأضاف الطريجي الذي ترأس الاجتماع الطارئ، أن المجتمعين استمعوا إلى مداخلات المشاركين وفود الجمعيات الكشفية المشاركة حيال ما يجري من جرائم ضد الإنسانية وإبادة يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأشقاء الفلسطينيين في غزة، ما حول القطاع من مدينة للأحياء إلى مقبرة للشهداء. وأوضح أن المشاركين اطلعوا على ما احتواه البيان الصادر عن كشافة الاحتلال الإسرائيلي «من كذب وتدليس وتزوير للحقائق لتحويل المجرم من معتد إلى مجني عليه والشعب الفلسطيني الذي تعرض للإبادة والقتل إلى معتد». وأكد أنه بعد المناقشة وتبادل الآراء والاقتراحات قرر المجتمعون مخاطبة اللجنة الكشفية العالمية للمطالبة بطرد كشافة الاحتلال الإسرائيلي من المنظمة الكشفية العالمية ردا على بيانها الذي احتوى على التزوير والتدليس وقلب الحقائق وكذلك مخاطبة الاتحادات والجمعيات الكشفية في العالم لشرح حقيقة الأوضاع في غزة وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة.
وأعلن الطريجي فتح باب التطوع للمشاركة في حملات المساعدات والإغاثة بالتنسيق مع اللجنة الكشفية العربية والأمانة العامة للمنظمة الكشفية العربية.
وناشد الجمعيات الكشفية العربية احتضان ورعاية من انقطعت بهم السبل من أبناء الجالية الفلسطينية في الدول العربية وخاصة أبناء قطاع غزة وكذلك احتضان أبناء شهداء غزة خلال الأنشطة الكشفية العربية المقبلة.

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