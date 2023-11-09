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الأمين العام التأشيرة السياحية الموحدة إنجاز جديد لدول التعاون

11/9/2023 4:50:00 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ذكر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أن مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحد إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات مجلس التعاون في ظل التوجيهات السديدة لقادة دول المجلس، الذين أولوا اهتمامهم لمنجزات التعاون الأمني الخليجي. ورفع الأمين العام أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان إلى مقام السلطان هيثم بن طارق المعظم، سلطان عمان رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإلى حكومة سلطنة عمان وشعب السلطنة الكريم، على ما يلقاه العمل الخليجي المشترك من الرعاية والدعم والجهود الحثيثة المبذولة لتعزيز هذه المسيرة وتقدمها.
وقال إن دول مجلس التعاون أمست بفضل من الله ثم بقيادة قادة دول المجلس دولا يضرب بها المثل من حيث ما وصلت إليه من تقدم وازدهار على كل الأصعدة، وما وصلت إليه من مكانة إقليمية وعالمية في مجال التنمية وبالأخص تنمية المواطن الخليجي، وأن تحقيق هذه الإنجازات من قبل دول مجلس التعاون واستمرارها بتحقيق الإنجازات تلو الإنجازات يتطلب تحقيق أمن وطني رفيع المستوى، وضمان مراقبة وردع كل ما من شأنه أن يعرقل هذه المسيرة الخيرة والمباركة التي حققتها الدول الخليجية في وقت قياسي يشهد له القاصي والداني.
وأشار جاسم البديوي، خلال كلمته، الى أن ما تشهده دول المجلس من تزايد خطر لآفة المخدرات الأمر الذي أصبح يؤرق المجتمع بكل المستويات يحتم على الجميع العمل جنبا إلى جنب للتصدي لانتشارها بين شباب دول المجلس وفق استراتيجية عمل موحدة تعالج جميع المحاور (الوقاية ـ المكافحة ـ العلاج)، مشيدا بالحملات الوطنية المتعددة التي تضطلع بها دول مجلس التعاون. وتم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات الأمنية المهمة التي من شأنها تعزيز العمل الأمني المشترك، وأبرزها تنفيذ مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة وفق برنامج زمني محدد، وتدشين مشروع ربط المخالفات المرورية إلكترونيا بين دول المجلس في مرحلته الأولى، والتوجيه بإعداد «استراتيجية خليجية شاملة لمكافحة المخدرات»، والاطلاع على الحملات الأمنية التوعوية.

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