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كونا تطلق مسابقة للتميز الصحافي لتشجيع موظفيها على الإبداع والابتكار والتطوير

11/9/2023 4:50:00 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلقت وكالة الأنباء الكويتية أمس مسابقة «كونا» للتميز الصحافي، تشجيعا لموظفي الوكالة على الإبداع والابتكار والتطوير، وتمنح جوائزها مرة في العام لأفضل تحقيق صحافي وأفضل تقرير إخباري وأفضل لقاء.
وتم تخصيص الجوائز لموظفي قطاع التحرير في الوكالة وللراغبين من القطاعات الأخرى، ويجب أن يتناول العمل المشارك موضوعات تهم الشأن المحلي في الكويت أو الدول العربية، كما يجب ألا يكون العمل قد سبق نشره في «كونا» أو وسائل الإعلام قبل تاريخ 1 يناير 2023، وألا يكون قد سبق له المشاركة في مسابقات مشابهة داخل الكويت وخارجها.
والعمل المشارك في المسابقة يجب أن يكون باللغة العربية وبعدد كلمات لا يقل عن 400 كلمة ولا يمكن لأي موظف المشاركة بأكثر من عمل واحد، كما يجب أيضا أن يكون العمل غير خاضع لأي مساءلة قانونية.
وتقدم الأعمال المشاركة في ملف «بي.دي.إف» يتم تحميلها وإرسالها على البريد الإلكتروني net، وسيتم استبعاد الطلبات غير المستوفاة للشروط. ويشترط في التقارير والتحقيقات واللقاءات المشاركة أن تتناول موضوعات تتعلق بقضايا محلية وعربية مهمة مثل التطورات الاقتصادية والتكنولوجية والرياضية والثقافية، كذلك الحملات التوعوية المختلفة وأهمها مخاطر المخدرات وآثارها السلبية على المجتمع، ويجب ألا يمثل العمل المشارك نهجا دعائيا لأي جهة، كما يجب أن يراعي السياسة العامة لوكالة «كونا».
وتمنح الجوائز للفائزين بأفضل تحقيق صحافي وأفضل تقرير إخباري وأفضل لقاء، ويجري اختيار الفائزين بالجوائز من قبل هيئة تحكيم تشكل من قبل إدارة الوكالة، وترسل الأعمال إلى البريد الإلكتروني المذكور وآخر موعد للمشاركة هو 31 يناير 2024.

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