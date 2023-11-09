مليون مسافر عبر مطار الكويت خلال أكتوبر



تشغيل 11.169 رحلة مقارنة مع 8807 خلال الفترة ذاتها من 2022 دبي والقاهرة وجدة وإسطنبول وصبيحة والدوحة الوجهات الأكثر طلباً



أكدت الإدارة العامة للطيران المدني أمس أن إجمالي حركة الركاب من وإلى مطار الكويت الدولي خلال شهر أكتوبر الماضي بلغت 1.013.505 ركاب.

وقال المدير العام للادارة بالتكليف عماد الجلوي لـ«كونا» إن مطار الكويت الدولي شهد زيادة في حركة الركاب بنسبة 11% وزيادة في حركة الطائرات بنسبة 27%، في حين ارتفعت حركة الشحن الجوي بنسبة 10% خلال شهر أكتوبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف الجلوي أن حركة الركاب القادمين بلغت في أكتوبر الماضي 447.013 راكبا، بينما بلغت حركة الركاب المغادرين 566.492 راكبا، في حين بلغ إجمالي عدد ركاب «الترانزيت» 186.359 راكبا بزيادة نسبتها 38% عن شهر أكتوبر من العام الماضي.

وبين أن إجمالي حركة الطائرات التي تم تشغيلها من وإلى مطار الكويت الدولي خلال شهر أكتوبر بلغ 11.169 رحلة مقارنة مع 8807 رحلات في الفترة ذاتها من العام الماضي.

أما على صعيد حركة الشحن الجوي، فذكر الجلوي أن إجمالي حركة الشحن في شهر أكتوبر بلغت نحو 19.4 مليون كيلوغرام، في حين بلغت حركة الشحن الوارد نحو 15.2 مليون كيلوغرام، بينما بلغت حركة الشحن الصادر نحو 4.1 ملايين كيلوغرام.

وبين أن الوجهات الأكثر طلبا خلال الفترة نفسها كانت دبي والقاهرة وجدة وإسطنبول وصبيحة والدوحة.