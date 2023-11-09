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بالفيديو الحمود دعم مبادرات تطوير فهم الذكاء الاصطناعي

11/9/2023 4:49:59 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبل المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود، رئيس جمعية الذكاء الاصطناعي للأشياء الشيخ محمد أحمد الفيصل المالك وأعضاء مجلس إدارة الجمعية د.عايد سلمان، ويوسف المطيري، وصقر الحربي ود.علي الفيلي، بمناسبة صدور قرار وزارة الشؤون الاجتماعية بإشهارها.
وأكد الشيخ فيصل الحمود أن ذلك يأتي انعكاسا لاهتمام الكويت وحرصها على مواكبة التطور التكنولوجي، متمنيا لهم التوفيق والسداد بتحقيق أهدافهم نحو تعزيز دور وطننا الغالي بتبني وتفعيل أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي واحتضان المبادرات التنموية الرائدة في تطوير فهم الذكاء الاصطناعي والاستثمار بالطاقات الشبابية والعمل على تنمية قدراتهم وتوعيتهم وإرشادهم، مقدرا جهودهم الطيبة التي يسعون من خلالها إلى تقديم المزيد من العطاءات لخدمة الوطن.
من جهته، تقدم الشيخ محمد أحمد الفيصل المالك بالشكر للشيخ فيصل الحمود لجهوده ودعمه المستمر تجاه الشباب وتبنيه للأفكار والتطلعات الشبابية.

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