Thursday, 09 November 2023 01:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السكنية تستدعي 240 مواطنا خصصت لهم قسائم بالضاحية الرابعة في جنوب سعد العبدالله

11/9/2023 4:49:59 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية انها ستقوم بتوزيع الدفعة الثانية من N4 في القسائم الحكومية بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمل على 240 قسيمة بمساحة 400م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 1/7/2003، وذلك وفقا للمواعيد التالية: توزيع البطاقات يومي الخميس والأحد 9 و12 نوفمبر، وتوزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 13 منه وإجراء عملية القرعة يوم الأربعاء.
وقالت «السكنية» ان على المواطنين المخصصة لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرج أسماؤهم الحضور إلى مبنى المؤسسة الساعة التاسعة صباحا في المواعيد المحددة مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص، وذلك لتسلم بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.
وأشارت إلى انه من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.
ولفتت إلى ان المواطنين المخصصة لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع ولم ترد أسماؤهم عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين 13 نوفمبر مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.

وجاءت الاسماء كالتالي:

0001

مؤيد معيوف احمد الفارسي

0002

ناصر احمد سعيد الشيخ

0003

مشاري عوض راشد المهيميل

0004

عبدالعزيز على عبدالله قاسم

0005

احمد اسماعيل حسن الشطى

0006

احمد عبدالعزيز محمد احمد الكندري

0007

سعد فلاح سعد الرشيدى

0008

حمود عويض منير العازمى

0009

علي عبدالله محمد جعفر

0010

سامى فلاح مطلق دخنان العازمي

0011

على محمود عبدالرضا خشاوى

0012

عادل مبارك خليفه العازمى

0013

محمد حامد مازن المطيري

0014

سعدون صالح سعدون العتيبي

0015

مطلق حمود مطلق العازمي

0016

سيف محمد سيف
البذالى

0017

فهد محمد حباب الرشيدي

0018

حباب عايض حباب الرشيدي

0019

راكان شعيفان عبيد العتيبي

0020

عبدالله غازى عيد الحربى

0021

عامر حمد ناصر الصويان

0022

مجبل مطير مجبل الرشيدى

0023

فايز فالح مناور العازمي

0024

فالح فلاح عبدالله العجمى

0025

عبدالهادي سعد عبدالهادي العجمي

0026

حسين اسماعيل خضير حسين

0027

مترك مطلق مترك العجمى

0028

بدر محمد حمود
الغنام

0029

محمد عايض عوض المطيري

0030

محمد سعود رجعان العازمي

0031

رشيد فلاح سرور المويزري

0032

مشعل عايض عياد الرشيدي

0033

احمد عبدالله احمد
النجار

0034

سعود عفاس سعود الشحومي

0035

حمد مبارك ضحوي الشيتان

0036

نجم عبدالله راشد عبدالرحيم الراشد

0037

خالد مصبح سعيد العازمى

0038

فواز مفرج مزبان
الزهاميل

0039

مضحي مفرح مبارك العجمي

0040

عبدالله مطلق عبدالله المطيري ووالدته

0041

فلاح عيد سعد العازمى

0042

علي محمد علي الحمود الريامي

0043

عبدالله عوض راشد
المهيميل

0044

مشعل مرزوق فالح العازمى

0045

ناصر محمد ناصر
وسام العازمي

0046

نايف محارب عواد العازمى

0047

محمد عبدالله جزاع العتيبي

0048

فايز سعود نوار مشين العازمي

0049

فيصل متعب عبدالله الرشيدى

0050

فيصل علي مثعى الصواغ

0051

مطلق محمد راشد
الزعبى

0052

عثمان نايف هملول العتيبي

0053

نواف محمد علوش
العازمى

0054

حمد حزام فالح
الميع

0055

ابراهيم محمد عبدالعزيز
محمد العليوي

0056

طلال ناصر عيد فجري

0057

ماجد جمعان عبدالله العازمى

0058

محمد بجاد متعب الرشيدي

0059

حبيب محمد ناصر
المرشد

0060

محمد نوري جاسم
التميمي

0061

مصعب محمد يوسف الانصاري

0062

محمد مرزوق جويبر العازمي

0063

سلمان ناجى مهدى العجمى

0064

عادل سعد عبدالهادي العميره

0065

ثامر محمد كميخ العجمي

0066

فهد ضبعان سيف العازمي

0067

حمدان مبارك محسن العازمي

0068

خالد مطلق سالمين العجمي

0069

محمد علي شبيب السهلي

0070

عبدالله قبلان داثان العازمي

0071

عبدالعزيز سعود فهد الرشيدي

0072

بصيص علي هديان العجمي

0073

عادل راشد سند العازمي

0074

عيد عايض حباب باتل

0075

وليد خالد احمد الفرحان

0076

حسن مبارك حامد العازمى

0077

خالد مناحي علي الدواس

0078

فايز مشل صنيتان المطيري

0079

نواف بدر عليان
المطيري

0080

سالم فالح علي
العازمي

0081

فهد رجعان مداد القوزانى

0082

ناصر سلمان عامر العتيبي

0083

مبارك طلق سعد العازمي

0084

عبدالله محمد فالح العازمي

0085

حمد حمود حمد العجمي

0086

حامد حمود حمدان الرشيدي

0087

براك عيد جخيدم العازمي

0088

خالد مبارك حمد الزوير

0089

فهد سامي فهد الابراهيم

0090

علي قاسم حمدان
العازمى

0091

سعد عبدالله غنام العتيبي

0092

فيصل لافى خلف البطحاني العازمى

0093

فهد سعيد طلق الحضيري العازمي

0094

ليل شجاع طلق
العتيبى

0095

بدر ناصر مناور
الحربى

0096

فهد حمود مناور الحبيني

0097

محمد عبدالله صالح العمير

0098

يوسف سعود قعيد العتيبي

0099

سعد عامر سالم العجمي

0100

حامد عبدالحميد عبدالحليم حسين

0101

زيد راشد هادى العجمي

0102

مسفر محمد مرزوق العواد

0103

خليفه ثويني صياد الخالدي

0104

محسن محمد فهاد العجمي

0105

محمد عبد الله مجبل
الصويلح

0106

علي مسلم عبدالله الحجيلان

0107

طلال نهار عامر مكراد المحفوظ

0108

ناصر مطلق عواض
العتيبي

0109

عبدالوهاب عبدالهادى راشد الهاجرى

0110

جابر سعود فلاح الاصفر

0111

مبارك مرضى مبارك عويض

0112

نواف فالح عبد الله
الطوارى

0113

عبد الله عبد المحسن محمد
الحقان

0114

يوسف غانم ذياب المطيرى

0115

حمد علي مانع علي

0116

محمد مرزوق زايد العازمي

0117

عارف عبدالله هليل الميموني

0118

محمد راشد حمود الحجيلان

0119

فالح محمد فالح العتيبي

0120

خالد رشيد محمد المطيري

0121

احمد خلف احمد العود

0122

ماجد مبارك حفيظ الهاجرى

0123

محمد فهيد فالح مجلاد

0124

جذنان فهاد سالم العجمي

0125

فهد صالح سعيد العجمي

0126

شمروخ عبدالله بداح الهاجري

0127

عبدالرحمن حمود صالح العازمي

0128

نواف لاحق محمد العتيبى

0129

محمد فهد ابجاد المجروب

0130

راشد خلف عيد
العازمى

0131

مبارك فهاد حمد العجمى

0132

فيصل فارس خالد
المطيري

0133

فايز هويدي فراج العازمي

0134

سالم حسين سالم الفريحان

0135

احمد جديع زنيفر
العازمى

0136

عبدالناصر محمد زيد الصرعاوي

0137

صالح مطلق هزيم العازمي

0138

نواف لافى سعد حجر

0139

مرضي فهيد فالح مجلاد العازمى

0140

حمود عواد علي سيف

0141

طلال قلاط مصبح العازمى

0142

مساعد عيسى احمد المخيزيم

0143

متعب فلاح عويضه المطيرى

0144

نايف عبدالله كمدان
العجمي

0145

عبدالله مبارك عيد القحطانى

0146

عبدالله خلف مطلق حمود العتيبي

0147

محمد عبدالرحمن على المرى

0148

عبدالعزيز مبارك عبدالهادي فهد العجمي

0149

محمد عتيق سعيد
الحيمر

0150

عيد معتوق فرج
الفضل

0151

منصور فالح خشمان
المطيرى

0152

مبارك حمد مبارك ملحم العازمي

0153

خالد حمد مبارك الدسمه

0154

نايف محمد جميعان الحربى

0155

على عجيل فالح حشاش

0156

نواف سعد جزاء
العازمى

0157

نايف عبود مسلم جازع العازمى

0158

مفلح لافى بطيحان
العازمى

0159

راشد فهد مبارك العازمى

0160

على عبدالله محمد الرشيدى

0161

عبدالله محمد فالح العتيبي

0162

احمد حمود محيميد العتيبي

0163

مشعل مبارك سالم العازمي

0164

مشارى طلق فلاح
العازمى

0165

فلاح مبارك فلاح العازمي

0166

عبدلله براك مطلق العازمى

0167

مشعل صنهات زبن
المطيرى

0168

حسين عبدالكريم غلوم جمال

0169

حميدى مهدى فالح الرشيدى

0170

فهد عواد غدير الرحيلي

0171

طلال سلمان فنيطل العازمي

0172

نغيمش فاضل علي العجمي

0173

بندر فالح الدباغ العازمي

0174

جراح مبارك عمر
الراجحي

0175

يوسف ابراهيم عبدالله الحداد

0176

عبدالله ناصر مناحي العجمي

0177

عادل عيد رجاء العازمى

0178

يوسف سامي يوسف الوتار

0179

نواف الحميد معزي العازمي

0180

احمد عبد الرضا حسين
سليمان

0181

سعد محمد سعد
السبيعى

0182

مشارى هادى سلطان
السفرانى

0183

نواف لافي علي الغواص الرشيدي

0184

احمد فرحان صياح العنزي

0185

سعد عشيبان عيد
العازمى

0186

فواز محمد وثير
العازمى

0187

ثامر مطلق فالح الميع

0188

علي محمد علي الهليل

0189

حمد عبدالله حمد العجمى

0190

طلال طلق مناحى العازمي

0191

يوسف دهيش دهش العازمى

0192

سعود سعد مطلق العازمي

0193

فايز سعود عبدالله الميع العازمي

0194

حمد عبدالرحمن علي المري

0195

حمد فهاد مبارك الفهاد

0196

فالح جلعود ضمن القحطانى

0197

خالد حسين علي الزويد

0198

عبدالله مفلح مطلق الرشيدي

0199

مريم مال الله على احمد

0200

حمد سلمان عبد الله
الفقعان

0201

سعد خالد فهيد العازمي

0202

عبدالعزيز سعود جديع العجمى

0203

هادى عبدالله مسرع العجمي

0204

ناصر مبارك راجح محمد

0205

احمد سالم سلمان غانم الغوينم

0206

محمد عبدالله شباب المطيري

0207

عارف عبدالسلام عبدالله الدهيم

0208

عزيز حميد مطلق سعود العازمي

0209

سعد لافى محمد العميرى

0210

فالح مبارك محمد العجمي

0211

فالح غانم مبارك السبيعي

0212

ناصر مسفر سعد
الدوسرى

0213

مشاري عبدالله جدعان المطيري

0214

عبدالله فهد عبدالله الاسود

0215

محمد عنيزان ناصر العجمي

0216

ابراهيم هادى نصار المحرول

0217

فهيد مسعود فهيد العجمي

0218

عبدالله حثلين سبعان العجمي

0219

سعد فلاح جحيش العازمي

0220

فهد ناصر عبدالله السبيعي

0221

ناصر جابر محمد العجمي

0222

مطلق خلف سالم ابوحديده

0223

ناصر سعد دغيم العازمى

0224

عادل زويد صالح العازمي

0225

فيصل تركي سعود الهاجري

0226

سعد حمد جابر العجمى

0227

حمد هايف سعد الكحلاوي

0228

فهد عويضه فهد فهد

0229

عبدالهادى محمد عبدالله العنزى

0230

مشعل سليمان عبدالله هادي

0231

بدر مطلق مشعل ضيف الله

0232

يوسف صالح سعد العازمى

0233

حسين كليب سريويل الرشيدي

0234

راشد فالح عبدالهادي الهاجري

0235

خالد هجاج راشد العازمي

0236

عبدالله رفاعي سعد العازمي

0237

عبيد مناحي حمد العجمي

0238

سعد مهدي رماح القحطاني

0239

عبدالعزيز عبدالرضا عبدالكريم حسين

0240

عبدالرحمن مطر مخيطر الضفيري


.. وتتلقى طلبات التوظيف في عدة تخصصات «إلكترونياً» من اليوم حتى 23 الجاري
عاطف رمضان
علمت «الأنباء» ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية تتلقى طلبات الوظائف الشاغرة من المواطنين حديثي التخرج وذوي الخبرة 3 سنوات وفقا لشروط ومعايير محددة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة خلال الفترة من اليوم الخميس 9 الجاري حتى 23 منه.
وقالت المصادر إن وظائف حديثي التخرج تشمل 5 تخصصات هي: مهندس حاسوب ـ بكالوريوس علوم الحاسب، والتخصصات الأخرى تحتاج إلى دبلوم تخصصي دورة سنتين بعد الثانوية، وهي: سكرتير وطباع، وكاتب حسابات، ومساعد مهندس مدني وكهرباء وعام، وفني ثان مدني ورسام هندسي، ومساحة، وسلامة إنشائية، ومراقب مباني، وحاسب كميات.
ولفتت المصادر إلى أن وظائف ذوي الخبرات تتضمن 6 تخصصات هي: فني صيانة حاسب آلي، ومبرمج مواقع ويب، ومطور تطبيقات اوراكل، ومطور برمجيات موبايل، ومطور تطبيقات ويندوز دوت نت، ومهندس حاسوب شبكات وأمن معلومات.

MENAFN09112023000130011022ID1107399593

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث