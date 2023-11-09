السكنية تستدعي 240 مواطنا خصصت لهم قسائم بالضاحية الرابعة في جنوب سعد العبدالله

(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية انها ستقوم بتوزيع الدفعة الثانية من N4 في القسائم الحكومية بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمل على 240 قسيمة بمساحة 400م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 1/7/2003، وذلك وفقا للمواعيد التالية: توزيع البطاقات يومي الخميس والأحد 9 و12 نوفمبر، وتوزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 13 منه وإجراء عملية القرعة يوم الأربعاء.
وقالت «السكنية» ان على المواطنين المخصصة لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرج أسماؤهم الحضور إلى مبنى المؤسسة الساعة التاسعة صباحا في المواعيد المحددة مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص، وذلك لتسلم بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.
وأشارت إلى انه من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.
ولفتت إلى ان المواطنين المخصصة لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع ولم ترد أسماؤهم عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين 13 نوفمبر مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.
وجاءت الاسماء كالتالي:
0001
مؤيد معيوف احمد الفارسي
0002
ناصر احمد سعيد الشيخ
0003
مشاري عوض راشد المهيميل
0004
عبدالعزيز على عبدالله قاسم
0005
احمد اسماعيل حسن الشطى
0006
احمد عبدالعزيز محمد احمد الكندري
0007
سعد فلاح سعد الرشيدى
0008
حمود عويض منير العازمى
0009
علي عبدالله محمد جعفر
0010
سامى فلاح مطلق دخنان العازمي
0011
على محمود عبدالرضا خشاوى
0012
عادل مبارك خليفه العازمى
0013
محمد حامد مازن المطيري
0014
سعدون صالح سعدون العتيبي
0015
مطلق حمود مطلق العازمي
0016
سيف محمد سيف
البذالى
0017
فهد محمد حباب الرشيدي
0018
حباب عايض حباب الرشيدي
0019
راكان شعيفان عبيد العتيبي
0020
عبدالله غازى عيد الحربى
0021
عامر حمد ناصر الصويان
0022
مجبل مطير مجبل الرشيدى
0023
فايز فالح مناور العازمي
0024
فالح فلاح عبدالله العجمى
0025
عبدالهادي سعد عبدالهادي العجمي
0026
حسين اسماعيل خضير حسين
0027
مترك مطلق مترك العجمى
0028
بدر محمد حمود
الغنام
0029
محمد عايض عوض المطيري
0030
محمد سعود رجعان العازمي
0031
رشيد فلاح سرور المويزري
0032
مشعل عايض عياد الرشيدي
0033
احمد عبدالله احمد
النجار
0034
سعود عفاس سعود الشحومي
0035
حمد مبارك ضحوي الشيتان
0036
نجم عبدالله راشد عبدالرحيم الراشد
0037
خالد مصبح سعيد العازمى
0038
فواز مفرج مزبان
الزهاميل
0039
مضحي مفرح مبارك العجمي
0040
عبدالله مطلق عبدالله المطيري ووالدته
0041
فلاح عيد سعد العازمى
0042
علي محمد علي الحمود الريامي
0043
عبدالله عوض راشد
المهيميل
0044
مشعل مرزوق فالح العازمى
0045
ناصر محمد ناصر
وسام العازمي
0046
نايف محارب عواد العازمى
0047
محمد عبدالله جزاع العتيبي
0048
فايز سعود نوار مشين العازمي
0049
فيصل متعب عبدالله الرشيدى
0050
فيصل علي مثعى الصواغ
0051
مطلق محمد راشد
الزعبى
0052
عثمان نايف هملول العتيبي
0053
نواف محمد علوش
العازمى
0054
حمد حزام فالح
الميع
0055
ابراهيم محمد عبدالعزيز
محمد العليوي
0056
طلال ناصر عيد فجري
0057
ماجد جمعان عبدالله العازمى
0058
محمد بجاد متعب الرشيدي
0059
حبيب محمد ناصر
المرشد
0060
محمد نوري جاسم
التميمي
0061
مصعب محمد يوسف الانصاري
0062
محمد مرزوق جويبر العازمي
0063
سلمان ناجى مهدى العجمى
0064
عادل سعد عبدالهادي العميره
0065
ثامر محمد كميخ العجمي
0066
فهد ضبعان سيف العازمي
0067
حمدان مبارك محسن العازمي
0068
خالد مطلق سالمين العجمي
0069
محمد علي شبيب السهلي
0070
عبدالله قبلان داثان العازمي
0071
عبدالعزيز سعود فهد الرشيدي
0072
بصيص علي هديان العجمي
0073
عادل راشد سند العازمي
0074
عيد عايض حباب باتل
0075
وليد خالد احمد الفرحان
0076
حسن مبارك حامد العازمى
0077
خالد مناحي علي الدواس
0078
فايز مشل صنيتان المطيري
0079
نواف بدر عليان
المطيري
0080
سالم فالح علي
العازمي
0081
فهد رجعان مداد القوزانى
0082
ناصر سلمان عامر العتيبي
0083
مبارك طلق سعد العازمي
0084
عبدالله محمد فالح العازمي
0085
حمد حمود حمد العجمي
0086
حامد حمود حمدان الرشيدي
0087
براك عيد جخيدم العازمي
0088
خالد مبارك حمد الزوير
0089
فهد سامي فهد الابراهيم
0090
علي قاسم حمدان
العازمى
0091
سعد عبدالله غنام العتيبي
0092
فيصل لافى خلف البطحاني العازمى
0093
فهد سعيد طلق الحضيري العازمي
0094
ليل شجاع طلق
العتيبى
0095
بدر ناصر مناور
الحربى
0096
فهد حمود مناور الحبيني
0097
محمد عبدالله صالح العمير
0098
يوسف سعود قعيد العتيبي
0099
سعد عامر سالم العجمي
0100
حامد عبدالحميد عبدالحليم حسين
0101
زيد راشد هادى العجمي
0102
مسفر محمد مرزوق العواد
0103
خليفه ثويني صياد الخالدي
0104
محسن محمد فهاد العجمي
0105
محمد عبد الله مجبل
الصويلح
0106
علي مسلم عبدالله الحجيلان
0107
طلال نهار عامر مكراد المحفوظ
0108
ناصر مطلق عواض
العتيبي
0109
عبدالوهاب عبدالهادى راشد الهاجرى
0110
جابر سعود فلاح الاصفر
0111
مبارك مرضى مبارك عويض
0112
نواف فالح عبد الله
الطوارى
0113
عبد الله عبد المحسن محمد
الحقان
0114
يوسف غانم ذياب المطيرى
0115
حمد علي مانع علي
0116
محمد مرزوق زايد العازمي
0117
عارف عبدالله هليل الميموني
0118
محمد راشد حمود الحجيلان
0119
فالح محمد فالح العتيبي
0120
خالد رشيد محمد المطيري
0121
احمد خلف احمد العود
0122
ماجد مبارك حفيظ الهاجرى
0123
محمد فهيد فالح مجلاد
0124
جذنان فهاد سالم العجمي
0125
فهد صالح سعيد العجمي
0126
شمروخ عبدالله بداح الهاجري
0127
عبدالرحمن حمود صالح العازمي
0128
نواف لاحق محمد العتيبى
0129
محمد فهد ابجاد المجروب
0130
راشد خلف عيد
العازمى
0131
مبارك فهاد حمد العجمى
0132
فيصل فارس خالد
المطيري
0133
فايز هويدي فراج العازمي
0134
سالم حسين سالم الفريحان
0135
احمد جديع زنيفر
العازمى
0136
عبدالناصر محمد زيد الصرعاوي
0137
صالح مطلق هزيم العازمي
0138
نواف لافى سعد حجر
0139
مرضي فهيد فالح مجلاد العازمى
0140
حمود عواد علي سيف
0141
طلال قلاط مصبح العازمى
0142
مساعد عيسى احمد المخيزيم
0143
متعب فلاح عويضه المطيرى
0144
نايف عبدالله كمدان
العجمي
0145
عبدالله مبارك عيد القحطانى
0146
عبدالله خلف مطلق حمود العتيبي
0147
محمد عبدالرحمن على المرى
0148
عبدالعزيز مبارك عبدالهادي فهد العجمي
0149
محمد عتيق سعيد
الحيمر
0150
عيد معتوق فرج
الفضل
0151
منصور فالح خشمان
المطيرى
0152
مبارك حمد مبارك ملحم العازمي
0153
خالد حمد مبارك الدسمه
0154
نايف محمد جميعان الحربى
0155
على عجيل فالح حشاش
0156
نواف سعد جزاء
العازمى
0157
نايف عبود مسلم جازع العازمى
0158
مفلح لافى بطيحان
العازمى
0159
راشد فهد مبارك العازمى
0160
على عبدالله محمد الرشيدى
0161
عبدالله محمد فالح العتيبي
0162
احمد حمود محيميد العتيبي
0163
مشعل مبارك سالم العازمي
0164
مشارى طلق فلاح
العازمى
0165
فلاح مبارك فلاح العازمي
0166
عبدلله براك مطلق العازمى
0167
مشعل صنهات زبن
المطيرى
0168
حسين عبدالكريم غلوم جمال
0169
حميدى مهدى فالح الرشيدى
0170
فهد عواد غدير الرحيلي
0171
طلال سلمان فنيطل العازمي
0172
نغيمش فاضل علي العجمي
0173
بندر فالح الدباغ العازمي
0174
جراح مبارك عمر
الراجحي
0175
يوسف ابراهيم عبدالله الحداد
0176
عبدالله ناصر مناحي العجمي
0177
عادل عيد رجاء العازمى
0178
يوسف سامي يوسف الوتار
0179
نواف الحميد معزي العازمي
0180
احمد عبد الرضا حسين
سليمان
0181
سعد محمد سعد
السبيعى
0182
مشارى هادى سلطان
السفرانى
0183
نواف لافي علي الغواص الرشيدي
0184
احمد فرحان صياح العنزي
0185
سعد عشيبان عيد
العازمى
0186
فواز محمد وثير
العازمى
0187
ثامر مطلق فالح الميع
0188
علي محمد علي الهليل
0189
حمد عبدالله حمد العجمى
0190
طلال طلق مناحى العازمي
0191
يوسف دهيش دهش العازمى
0192
سعود سعد مطلق العازمي
0193
فايز سعود عبدالله الميع العازمي
0194
حمد عبدالرحمن علي المري
0195
حمد فهاد مبارك الفهاد
0196
فالح جلعود ضمن القحطانى
0197
خالد حسين علي الزويد
0198
عبدالله مفلح مطلق الرشيدي
0199
مريم مال الله على احمد
0200
حمد سلمان عبد الله
الفقعان
0201
سعد خالد فهيد العازمي
0202
عبدالعزيز سعود جديع العجمى
0203
هادى عبدالله مسرع العجمي
0204
ناصر مبارك راجح محمد
0205
احمد سالم سلمان غانم الغوينم
0206
محمد عبدالله شباب المطيري
0207
عارف عبدالسلام عبدالله الدهيم
0208
عزيز حميد مطلق سعود العازمي
0209
سعد لافى محمد العميرى
0210
فالح مبارك محمد العجمي
0211
فالح غانم مبارك السبيعي
0212
ناصر مسفر سعد
الدوسرى
0213
مشاري عبدالله جدعان المطيري
0214
عبدالله فهد عبدالله الاسود
0215
محمد عنيزان ناصر العجمي
0216
ابراهيم هادى نصار المحرول
0217
فهيد مسعود فهيد العجمي
0218
عبدالله حثلين سبعان العجمي
0219
سعد فلاح جحيش العازمي
0220
فهد ناصر عبدالله السبيعي
0221
ناصر جابر محمد العجمي
0222
مطلق خلف سالم ابوحديده
0223
ناصر سعد دغيم العازمى
0224
عادل زويد صالح العازمي
0225
فيصل تركي سعود الهاجري
0226
سعد حمد جابر العجمى
0227
حمد هايف سعد الكحلاوي
0228
فهد عويضه فهد فهد
0229
عبدالهادى محمد عبدالله العنزى
0230
مشعل سليمان عبدالله هادي
0231
بدر مطلق مشعل ضيف الله
0232
يوسف صالح سعد العازمى
0233
حسين كليب سريويل الرشيدي
0234
راشد فالح عبدالهادي الهاجري
0235
خالد هجاج راشد العازمي
0236
عبدالله رفاعي سعد العازمي
0237
عبيد مناحي حمد العجمي
0238
سعد مهدي رماح القحطاني
0239
عبدالعزيز عبدالرضا عبدالكريم حسين
0240
عبدالرحمن مطر مخيطر الضفيري
.. وتتلقى طلبات التوظيف في عدة تخصصات «إلكترونياً» من اليوم حتى 23 الجاري
عاطف رمضان
علمت «الأنباء» ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية تتلقى طلبات الوظائف الشاغرة من المواطنين حديثي التخرج وذوي الخبرة 3 سنوات وفقا لشروط ومعايير محددة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة خلال الفترة من اليوم الخميس 9 الجاري حتى 23 منه.
وقالت المصادر إن وظائف حديثي التخرج تشمل 5 تخصصات هي: مهندس حاسوب ـ بكالوريوس علوم الحاسب، والتخصصات الأخرى تحتاج إلى دبلوم تخصصي دورة سنتين بعد الثانوية، وهي: سكرتير وطباع، وكاتب حسابات، ومساعد مهندس مدني وكهرباء وعام، وفني ثان مدني ورسام هندسي، ومساحة، وسلامة إنشائية، ومراقب مباني، وحاسب كميات.
ولفتت المصادر إلى أن وظائف ذوي الخبرات تتضمن 6 تخصصات هي: فني صيانة حاسب آلي، ومبرمج مواقع ويب، ومطور تطبيقات اوراكل، ومطور برمجيات موبايل، ومطور تطبيقات ويندوز دوت نت، ومهندس حاسوب شبكات وأمن معلومات.
MENAFN09112023000130011022ID1107399593