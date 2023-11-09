السكنية تستدعي 240 مواطنا خصصت لهم قسائم بالضاحية الرابعة في جنوب سعد العبدالله

MENAFN - Al-Anbaa) عاطف رمضانأعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية انها ستقوم بتوزيع الدفعة الثانية من N4 في القسائم الحكومية بمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله والتي تشتمل على 240 قسيمة بمساحة 400م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 1/7/2003، وذلك وفقا للمواعيد التالية: توزيع البطاقات يومي الخميس والأحد 9 و12 نوفمبر، وتوزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 13 منه وإجراء عملية القرعة يوم الأربعاء.وقالت «السكنية» ان على المواطنين المخصصة لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع والمدرج أسماؤهم الحضور إلى مبنى المؤسسة الساعة التاسعة صباحا في المواعيد المحددة مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص، وذلك لتسلم بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.وأشارت إلى انه من يتخلف عن تسلم بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص.ولفتت إلى ان المواطنين المخصصة لهم القسائم الحكومية في هذا المشروع ولم ترد أسماؤهم عليهم الحضور إلى مبنى المؤسسة الساعة التاسعة صباح يوم الاثنين 13 نوفمبر مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.

وجاءت الاسماء كالتالي:

0001



مؤيد معيوف احمد الفارسي

0002



ناصر احمد سعيد الشيخ

0003



مشاري عوض راشد المهيميل

0004



عبدالعزيز على عبدالله قاسم

0005



احمد اسماعيل حسن الشطى

0006



احمد عبدالعزيز محمد احمد الكندري

0007



سعد فلاح سعد الرشيدى

0008



حمود عويض منير العازمى

0009



علي عبدالله محمد جعفر

0010



سامى فلاح مطلق دخنان العازمي

0011



على محمود عبدالرضا خشاوى

0012



عادل مبارك خليفه العازمى

0013



محمد حامد مازن المطيري

0014



سعدون صالح سعدون العتيبي

0015



مطلق حمود مطلق العازمي

0016



سيف محمد سيف

البذالى

0017



فهد محمد حباب الرشيدي

0018



حباب عايض حباب الرشيدي

0019



راكان شعيفان عبيد العتيبي

0020



عبدالله غازى عيد الحربى

0021



عامر حمد ناصر الصويان

0022



مجبل مطير مجبل الرشيدى

0023



فايز فالح مناور العازمي

0024



فالح فلاح عبدالله العجمى

0025



عبدالهادي سعد عبدالهادي العجمي

0026



حسين اسماعيل خضير حسين

0027



مترك مطلق مترك العجمى

0028



بدر محمد حمود

الغنام

0029



محمد عايض عوض المطيري

0030



محمد سعود رجعان العازمي

0031



رشيد فلاح سرور المويزري

0032



مشعل عايض عياد الرشيدي

0033



احمد عبدالله احمد

النجار

0034



سعود عفاس سعود الشحومي

0035



حمد مبارك ضحوي الشيتان

0036



نجم عبدالله راشد عبدالرحيم الراشد

0037



خالد مصبح سعيد العازمى

0038



فواز مفرج مزبان

الزهاميل

0039



مضحي مفرح مبارك العجمي

0040



عبدالله مطلق عبدالله المطيري ووالدته

0041



فلاح عيد سعد العازمى

0042



علي محمد علي الحمود الريامي

0043



عبدالله عوض راشد

المهيميل

0044



مشعل مرزوق فالح العازمى

0045



ناصر محمد ناصر

وسام العازمي

0046



نايف محارب عواد العازمى

0047



محمد عبدالله جزاع العتيبي

0048



فايز سعود نوار مشين العازمي

0049



فيصل متعب عبدالله الرشيدى

0050



فيصل علي مثعى الصواغ

0051



مطلق محمد راشد

الزعبى

0052



عثمان نايف هملول العتيبي

0053



نواف محمد علوش

العازمى

0054



حمد حزام فالح

الميع

0055



ابراهيم محمد عبدالعزيز

محمد العليوي

0056



طلال ناصر عيد فجري

0057



ماجد جمعان عبدالله العازمى

0058



محمد بجاد متعب الرشيدي

0059



حبيب محمد ناصر

المرشد

0060



محمد نوري جاسم

التميمي

0061



مصعب محمد يوسف الانصاري

0062



محمد مرزوق جويبر العازمي

0063



سلمان ناجى مهدى العجمى

0064



عادل سعد عبدالهادي العميره

0065



ثامر محمد كميخ العجمي

0066



فهد ضبعان سيف العازمي

0067



حمدان مبارك محسن العازمي

0068



خالد مطلق سالمين العجمي

0069



محمد علي شبيب السهلي

0070



عبدالله قبلان داثان العازمي

0071



عبدالعزيز سعود فهد الرشيدي

0072



بصيص علي هديان العجمي

0073



عادل راشد سند العازمي

0074



عيد عايض حباب باتل

0075



وليد خالد احمد الفرحان

0076



حسن مبارك حامد العازمى

0077



خالد مناحي علي الدواس

0078



فايز مشل صنيتان المطيري

0079



نواف بدر عليان

المطيري

0080



سالم فالح علي

العازمي

0081



فهد رجعان مداد القوزانى

0082



ناصر سلمان عامر العتيبي

0083



مبارك طلق سعد العازمي

0084



عبدالله محمد فالح العازمي

0085



حمد حمود حمد العجمي

0086



حامد حمود حمدان الرشيدي

0087



براك عيد جخيدم العازمي

0088



خالد مبارك حمد الزوير

0089



فهد سامي فهد الابراهيم

0090



علي قاسم حمدان

العازمى

0091



سعد عبدالله غنام العتيبي

0092



فيصل لافى خلف البطحاني العازمى

0093



فهد سعيد طلق الحضيري العازمي

0094



ليل شجاع طلق

العتيبى

0095



بدر ناصر مناور

الحربى

0096



فهد حمود مناور الحبيني

0097



محمد عبدالله صالح العمير

0098



يوسف سعود قعيد العتيبي

0099



سعد عامر سالم العجمي

0100



حامد عبدالحميد عبدالحليم حسين

0101



زيد راشد هادى العجمي

0102



مسفر محمد مرزوق العواد

0103



خليفه ثويني صياد الخالدي

0104



محسن محمد فهاد العجمي

0105



محمد عبد الله مجبل

الصويلح

0106



علي مسلم عبدالله الحجيلان

0107



طلال نهار عامر مكراد المحفوظ

0108



ناصر مطلق عواض

العتيبي

0109



عبدالوهاب عبدالهادى راشد الهاجرى

0110



جابر سعود فلاح الاصفر

0111



مبارك مرضى مبارك عويض

0112



نواف فالح عبد الله

الطوارى

0113



عبد الله عبد المحسن محمد

الحقان

0114



يوسف غانم ذياب المطيرى

0115



حمد علي مانع علي

0116



محمد مرزوق زايد العازمي

0117



عارف عبدالله هليل الميموني

0118



محمد راشد حمود الحجيلان

0119



فالح محمد فالح العتيبي

0120



خالد رشيد محمد المطيري

0121



احمد خلف احمد العود

0122



ماجد مبارك حفيظ الهاجرى

0123



محمد فهيد فالح مجلاد

0124



جذنان فهاد سالم العجمي

0125



فهد صالح سعيد العجمي

0126



شمروخ عبدالله بداح الهاجري

0127



عبدالرحمن حمود صالح العازمي

0128



نواف لاحق محمد العتيبى

0129



محمد فهد ابجاد المجروب

0130



راشد خلف عيد

العازمى

0131



مبارك فهاد حمد العجمى

0132



فيصل فارس خالد

المطيري

0133



فايز هويدي فراج العازمي

0134



سالم حسين سالم الفريحان

0135



احمد جديع زنيفر

العازمى

0136



عبدالناصر محمد زيد الصرعاوي

0137



صالح مطلق هزيم العازمي

0138



نواف لافى سعد حجر

0139



مرضي فهيد فالح مجلاد العازمى

0140



حمود عواد علي سيف

0141



طلال قلاط مصبح العازمى

0142



مساعد عيسى احمد المخيزيم

0143



متعب فلاح عويضه المطيرى

0144



نايف عبدالله كمدان

العجمي

0145



عبدالله مبارك عيد القحطانى

0146



عبدالله خلف مطلق حمود العتيبي

0147



محمد عبدالرحمن على المرى

0148



عبدالعزيز مبارك عبدالهادي فهد العجمي

0149



محمد عتيق سعيد

الحيمر

0150



عيد معتوق فرج

الفضل

0151



منصور فالح خشمان

المطيرى

0152



مبارك حمد مبارك ملحم العازمي

0153



خالد حمد مبارك الدسمه

0154



نايف محمد جميعان الحربى

0155



على عجيل فالح حشاش

0156



نواف سعد جزاء

العازمى

0157



نايف عبود مسلم جازع العازمى

0158



مفلح لافى بطيحان

العازمى

0159



راشد فهد مبارك العازمى

0160



على عبدالله محمد الرشيدى

0161



عبدالله محمد فالح العتيبي

0162



احمد حمود محيميد العتيبي

0163



مشعل مبارك سالم العازمي

0164



مشارى طلق فلاح

العازمى

0165



فلاح مبارك فلاح العازمي

0166



عبدلله براك مطلق العازمى

0167



مشعل صنهات زبن

المطيرى

0168



حسين عبدالكريم غلوم جمال

0169



حميدى مهدى فالح الرشيدى

0170



فهد عواد غدير الرحيلي

0171



طلال سلمان فنيطل العازمي

0172



نغيمش فاضل علي العجمي

0173



بندر فالح الدباغ العازمي

0174



جراح مبارك عمر

الراجحي

0175



يوسف ابراهيم عبدالله الحداد

0176



عبدالله ناصر مناحي العجمي

0177



عادل عيد رجاء العازمى

0178



يوسف سامي يوسف الوتار

0179



نواف الحميد معزي العازمي

0180



احمد عبد الرضا حسين

سليمان

0181



سعد محمد سعد

السبيعى

0182



مشارى هادى سلطان

السفرانى

0183



نواف لافي علي الغواص الرشيدي

0184



احمد فرحان صياح العنزي

0185



سعد عشيبان عيد

العازمى

0186



فواز محمد وثير

العازمى

0187



ثامر مطلق فالح الميع

0188



علي محمد علي الهليل

0189



حمد عبدالله حمد العجمى

0190



طلال طلق مناحى العازمي

0191



يوسف دهيش دهش العازمى

0192



سعود سعد مطلق العازمي

0193



فايز سعود عبدالله الميع العازمي

0194



حمد عبدالرحمن علي المري

0195



حمد فهاد مبارك الفهاد

0196



فالح جلعود ضمن القحطانى

0197



خالد حسين علي الزويد

0198



عبدالله مفلح مطلق الرشيدي

0199



مريم مال الله على احمد

0200



حمد سلمان عبد الله

الفقعان

0201



سعد خالد فهيد العازمي

0202



عبدالعزيز سعود جديع العجمى

0203



هادى عبدالله مسرع العجمي

0204



ناصر مبارك راجح محمد

0205



احمد سالم سلمان غانم الغوينم

0206



محمد عبدالله شباب المطيري

0207



عارف عبدالسلام عبدالله الدهيم

0208



عزيز حميد مطلق سعود العازمي

0209



سعد لافى محمد العميرى

0210



فالح مبارك محمد العجمي

0211



فالح غانم مبارك السبيعي

0212



ناصر مسفر سعد

الدوسرى

0213



مشاري عبدالله جدعان المطيري

0214



عبدالله فهد عبدالله الاسود

0215



محمد عنيزان ناصر العجمي

0216



ابراهيم هادى نصار المحرول

0217



فهيد مسعود فهيد العجمي

0218



عبدالله حثلين سبعان العجمي

0219



سعد فلاح جحيش العازمي

0220



فهد ناصر عبدالله السبيعي

0221



ناصر جابر محمد العجمي

0222



مطلق خلف سالم ابوحديده

0223



ناصر سعد دغيم العازمى

0224



عادل زويد صالح العازمي

0225



فيصل تركي سعود الهاجري

0226



سعد حمد جابر العجمى

0227



حمد هايف سعد الكحلاوي

0228



فهد عويضه فهد فهد

0229



عبدالهادى محمد عبدالله العنزى

0230



مشعل سليمان عبدالله هادي

0231



بدر مطلق مشعل ضيف الله

0232



يوسف صالح سعد العازمى

0233



حسين كليب سريويل الرشيدي

0234



راشد فالح عبدالهادي الهاجري

0235



خالد هجاج راشد العازمي

0236



عبدالله رفاعي سعد العازمي

0237



عبيد مناحي حمد العجمي

0238



سعد مهدي رماح القحطاني

0239



عبدالعزيز عبدالرضا عبدالكريم حسين

0240



عبدالرحمن مطر مخيطر الضفيري



.. وتتلقى طلبات التوظيف في عدة تخصصات «إلكترونياً» من اليوم حتى 23 الجاري

عاطف رمضان

علمت «الأنباء» ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية تتلقى طلبات الوظائف الشاغرة من المواطنين حديثي التخرج وذوي الخبرة 3 سنوات وفقا لشروط ومعايير محددة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة خلال الفترة من اليوم الخميس 9 الجاري حتى 23 منه.

وقالت المصادر إن وظائف حديثي التخرج تشمل 5 تخصصات هي: مهندس حاسوب ـ بكالوريوس علوم الحاسب، والتخصصات الأخرى تحتاج إلى دبلوم تخصصي دورة سنتين بعد الثانوية، وهي: سكرتير وطباع، وكاتب حسابات، ومساعد مهندس مدني وكهرباء وعام، وفني ثان مدني ورسام هندسي، ومساحة، وسلامة إنشائية، ومراقب مباني، وحاسب كميات.

ولفتت المصادر إلى أن وظائف ذوي الخبرات تتضمن 6 تخصصات هي: فني صيانة حاسب آلي، ومبرمج مواقع ويب، ومطور تطبيقات اوراكل، ومطور برمجيات موبايل، ومطور تطبيقات ويندوز دوت نت، ومهندس حاسوب شبكات وأمن معلومات.