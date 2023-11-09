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10 أطنان مساعدات طبية كويتية إلى غزة

11/9/2023 4:49:59 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) توجهت صباح أمس الطائرة الإغاثية السادسة عشرة من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة متجهة إلى مدينة العريش المصرية وعلى متنها 10 أطنان من المواد والمستلزمات الطبية.
وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في جمعية الهلال الأحمر خالد الزيد لـ«كونا»، قبيل الإقلاع، إن هذا الجسر الجوي الإغاثي يأتي استمرارا للجهود التي تقوم بها الكويت في تقديم المساعدات الإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني الشقيق، لاسيما في قطاع غزة وسط الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها.
ولفت إلى ضرورة السماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء غزة بشكل آمن لاسيما القطاع الصحي الذي هو بأمس الحاجة إلى مصادر الطاقة أي (الديزل) الذي يمنع دخوله.
من جانبه، قال مدير إدارة الكوارث والطوارئ بالجمعية يوسف المعراج لـ «كونا»، إن المساعدات الطبية والغذائية التي أرسلتها الكويت بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري دخلت إلى قطاع غزة ووزعت على مراكز الإيواء والمستشفيات، مشيرا إلى أنها تهدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانية التي يواجهها سكان قطاع غزة خصوصا الأطفال والنساء.
وأضاف المعراج أن الكويت حريصة على تقديم كل دعم ممكن لتعزيز الاستجابة الإنسانية لمساعدة الأشقاء في غزة وتوفير الاحتياجات الضرورية للسكان ودعم مراكز الإيواء والمستشفيات.

MENAFN09112023000130011022ID1107399592

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