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الدوسري الصحة حريصة على تنظيم فعاليات علمية للعاملين في الطب النووي

11/9/2023 4:49:59 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم العبدالله
دشن وزير الصحة د.أحمد العوضي أمس الاحتفال باليوم العالمي للوقاية من الإشعاع والفيزياء الطبية بحضور وكيل وزارة الصحة د.عبدالرحمن المطيري والوكيل المساعد للصحة العامة د.منذر الحساوي ومدير إدارة الوقاية من الإشعاع إلهام الفارس.
وبهذه المناسبة، كشفت رئيس اختصاصيين الطب النووي ورئيس اللجنة المنظمة لليوم التوعوي للوقاية من الإشعاع والفيزياء الطبية د.حنان الدوسري عن انطلاق الحساب الرسمي للإدارة على «انستغرام» تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للفيزياء الطبية والوقاية من الإشعاع.
وأكدت الدوسري في تصريح صحافي على هامش الاحتفال حرص وزير الصحة وتشجيعه الدائم على إقامة هذه الفعاليات العلمية التوعوية لاستفادة العاملين بهذا التخصص الهام، معربة عن امتنانها الشديد لإشادة الوزير بجهود إدارة الوقاية من الإشعاع والكوادر الوطنية العاملة في هذا التخصص النادر، وتشديده على ضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها في المجال والاطلاع أحدث المستجدات.
ولفتت إلى حرص إدارة الوقاية من الإشعاع على مشاركة دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للفيزياء الطبية في 7 نوفمبر كل عام، تقديرا للعالمة الپولندية ماري كوري الحاصلة على جائزتي نوبل للكيمياء لاكتشافها عنصري الراديوم والبولونيوم لتكون أول شخصية تحصل على جائزتي نوبل في مجالين مختلفين.
وأشارت إلى إقامة معرض توعوي على هامش الاحتفال بمقر ديوان الوزارة، حيث يقدم شرحا مفصلا للتعريف بالإدارة وأقسامها الأربعة وهي: قسم حماية البيئة من الإشعاع ويختص بأخذ عينات من التربة والماء والهواء للتأكد من خلو الهواء من التلوث، وقسم المعايرة وقياس التعرض الإشعاعي ويختص بقياس الجرعات الإشعاعية للموظفين العاملين في الإشعاع بصورة شهرية للتأكد من تعرض الموظف للحد الإشعاعي المسموح به عالميا، وقسم تراخيص وتفتيش الأشعة المؤينة ومهمته استخراج ترخيص جميع المنشآت الخاصة والعامة التي تعمل في الإشعاع، وقسم تراخيص وتفتيش الأشعة غير المؤينة ويختص بالحملات التفتيشية للتأكد من السلامة الإشعاعية وضبط الأجهزة والتأكد من أنها صالحة للاستخدام.
وبينت أن اليوم التوعوي يشمل العديد من المستويات التوعوية، منها التوعية من الإشعاع والتوعية بأهمية تخصص الفيزياء الطبية والإشعاعية والنووية ومجالاتها، وأهمية إدارة الوقاية من الإشعاع والخدمات التي تقدمها للعاملين في وزارة الصحة والمنشآت الصحية والصناعية والمصانع والمستشفيات الخاصة وغيرها.

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