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بالفيديو المطيري ولاة أمر الكويت حريصون على خدمة كتاب الله

11/9/2023 4:49:59 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
أكد وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالرحمن المطيري أن جائزة الكويت الدولية للقرآن الكريم أصبحت شرفا عظيما ومعلما حضاريا وإنجازا عالميا ودلالة قاطعة على حرص ولاة أمر الكويت على خدمة كتاب الله الكريم وتيسير قراءته وتلاوته، وإكرام أهله وحفظته ونشر قيمه وتعاليمه، وتدريس أحكامه.
وقال المطيري في كلمة خلال افتتاح جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته بدورته الـ 12 أمس الأربعاء: يشرفني أن أنوب عن صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد راعي هذه الجائزة في افتتاح الدورة الثانية عشرة لجائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته.
ونقل للحضور تحيات صاحب السمو وتمنياته للجميع بالتوفيق والسداد لما فيه خدمة كتاب الله عز وجل والعمل به، مشيرا إلى حرص ولاة أمر الكويت على خدمة كتاب الله الكريم أيضا في نشر قيمه وتعاليمه وتدريس أحكامه وتفقيه الناس بما فيه من أخلاق وفضائل وآداب ومسائل.
وأوضح أن ذلك الحرص يأتي من خلال رعاية حلقات المساجد وفتح دور القرآن الكريم وإنشاء الهيئة العامة للعناية بطباعة المصحف الشريف ونشره ودعم الجمعيات الخيرية التي تعنى بتعليم القرآن باعتباره من أهم مكونات الشخصية الكويتية التي عرفت بحبها للخير وتسلحها بقيم الوحدة الوطنية والتعايش السلمي والحوار الحضاري وإرساء قواعد العدل والقيم الإنسانية والحضارية النبيلة التي عززها القرآن وأكدها وشارك في تشكيلها ورسم معالمها.
ولفت إلى «أننا لا ننسى أبدا البلاد المباركة والأرض المقدسة ومسرى سيد الأنبياء عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم التي جاء ذكرها في آيات الذكر الحكيم والتي يجري فيها الآن على أشقائنا وإخواننا في العقيدة والدين في غزة وفلسطين من الأحداث المؤلمة الجسام والمجازر الدامية العظام ما تعجز الكلمات عن وصفه واللسان عن التحدث به»، مشيرا إلى أن قضية القدس الشريف ليست قضية الفلسطينيين وحدهم وإن الكويت حكومة وشعبا تقف دوما إلى جنب الشعب الفلسطيني الشقيق وتسعى لنصرته ودعمه على مختلف الصعد وفي جميع المحافل، سائلا الله تعالى أن ينصر إخواننا في فلسطين وأن يحقن دماءهم ويعجل بتفريج كربهم ويكبت عدوهم.
وتقدم المطيري بالشكر الجزيل وعظيم الامتنان لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد على عنايته الأبوية الحانية واهتمامه البالغ بجائزة الكويت الدولية، ولسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد، ولسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
كما توجه بجزيل الشكر لكل القائمين على هذه المسابقة وتنظيمها وللمشاركين فيها، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ الكويت أميرا وحكومة وشعبا وأن يديم عليها الأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين.
مشهد عالمي يبرز حب الكويت للقرآن
قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية د.بدر المطيري إن عدد المشاركين في الجائزة بجميع فروعها بلغ 117 متسابقا منهم 18 متسابقا في القراءات العشر.
وأضاف المطيري في كلمته بافتتاح الجائزة أن المتسابقين يمثلون 67 دولة من مختلف أرجاء العالم الإسلامي والمجتمعات والأقليات المسلمة في بلدان العالم غير الإسلامي في مشهد عالمي يبرز بجلاء الكويت كدولة محبة للقرآن.
وبين أن جائزة الكويت الدولية للقرآن الكريم خلال 12 عاما في نمو وتطور وازدهار دائم وسطوع على أهل الأرض بنور الكتاب وهداياته وتشع على المعمورة بضياء القرآن وتلاواته والألسن تلهج على أرض الكويت وثراها وبين أرجائها وجنباتها بتلاوة كتاب الله.
وأوضح أنه بفضل الله تعالى ثم دعم صاحب السمو الأمير تأتي جائزة الكويت الدولية للقرآن في عامها الـ 12.
وقال إن حفظة كتاب الله يتوافدون إلى الكويت من كل بقاع الأرض ليتسابقوا في هذا الميدان ليعلنوا للعالم بأسره أن الأمة ستظل متمسكة بكتاب ربها.

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