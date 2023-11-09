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اعتماد التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة وربط المخالفات المرورية إلكترونيا في التعاون

11/9/2023 4:49:59 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) اعتمد وزراء داخلية دول مجلس التعاون الخليجي، بالاجتماع الذي عقد في العاصمة العُمانية مسقط، مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة وإطلاق المرحلة الأولى من مشروع ربط المخالفات المرورية إلكترونيا بين دول المجلس.

هذا، وتدخل التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة حيز التنفيذ قبل عام 2025، وتتيح لحاملها دخول كل دول مجلس التعاون الست، وذلك في إطار المزيد من التعاون والتنسيق والاندماج.

وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد على موقف الكويت الراسخ والثابت والداعم للشعب الفلسطيني ومساندته في سبيل الحصول على حقوقه المشروعة.

وشدد على الاهتمام بالأمن السيبراني لحماية مكتسباتنا من التحول الرقمي وبلداننا من ظاهرة النصب والاحتيال عبر الشبكة الإلكترونية، لافتا الى مواجهة حرب طاحنة خلال العامين الماضيين ضد تجار السموم والتي نتجت عنها ضبطيات غير مسبوقة من حيث الكميات والأنواع والأساليب الجديدة مع الاستمرار في محاربة هذه الآفة واقتلاعها من
جذورها.


  • الأمين العام: التأشيرة السياحية الموحدة إنجاز جديد لدول التعاون
  • طلال الخالد: الاهتمام بالأمن السيبراني لحماية مكتسباتنا من التحول الرقمي ودولنا من ظاهرة النصب والاحتيال عبر الشبكة الإلكترونية

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