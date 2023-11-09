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إسرائيل تعتقل محمد بركة رئيس حركة المتابعة العليا بالخط الأخضر

11/9/2023 4:43:49 AM
(MENAFN- Youm7) اعتقلت الشرطة الإسرائيلية محمد بركة رئيس حركة المتابعة العليا، وهي أعلى هيئة تمثل الفلسطينيين داخل الخط الأخضر،
في منطقة الخانوق بمدينة الناصرة.

وكان بركة في طريقه للمشاركة في وقفة بمدينة الناصرة لعدد من قيادات الفلسطينيين في الداخل للتنديد بالحرب والعدوان على غزة، وذلك بعد أن منعتهم الشرطة الإسرائيلية من تنظيم أي مظاهرة منذ بداية الحرب.

كانت قد
قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف فجر الخميس، محيط مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة بعدة غارات.

وذكرت مصادر محلية للوكالة، أن "طائرات الاحتلال الحربية أطلقت عدة صواريخ على فترات متواصلة على محيط مجمع الشفاء الطبي، ما أدى لسقوط شظايا الصواريخ في ساحة المستشفى، بالتزامن مع إطلاق قنابل مضيئة في سماء مدينة غزة وتحديداً مخيم الشاطئ".

وقالت المصادر إن القصف الإسرائيلي طال محيط مستشفى النصر غرب غزة، ما أدى لسقوط 3 مواطنين وإصابة العشرات.








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