استعدادات مكثفة داخل حزب الوفد لبدء أول مؤتمر دعائى لعبد السند يمامة.. صور

MENAFN - Youm7) استعدادات مكثفة تجرى داخل حزب الوفد لبدء أول مؤتمر انتخابى للدكتور عبد السند يمامة في إطار حملته لانتخابات الرئاسة، وذلك بالتزامن مع أول أيام فتح باب الدعاية الانتخابية رسميا.

ويعقد المرشح الرئاسي الدكتور عبدالسند يمامة مؤتمر صحفي بعد قليل بمقر الحزب الرئيسي

بالدقى في تمام الساعة الثانية ظهرا،

يتوجه من خلاله بخطاب سياسي للشعب المصرى العظيم يوضح خلاله أسباب ترشحه ورؤيته الشاملة من خلال عرض برنامجه الانتخابي كاملا.

وأشار رئيس حزب الوفد إلي أن البرنامج الانتخابي يرتكز علي رؤية إصلاحية شاملة وحلولا واقعية قابلة للتنفيذ، مؤكدا أنه يركز في البرنامج علي أن الإصلاح السياسي هو المدخل إلي الإصلاح الاقتصادي الشامل.

وأوضح أن البرنامج يتضمن رؤيته ومعه مجموعة من الخبراء في كافة المجالات من داخل حزب الوفد وخارجه متوقعا أن يلاقي البرنامج قبولا لدى أبناء الشعب المصرى العظيم.















































