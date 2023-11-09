6 مليارات دولار عجزا بميزانية إسرائيل مع تراجع الإيرادات بسبب التصعيد فى غزة

MENAFN - Youm7) تكبدت إسرائيل عجزا فى الميزانية بقيمة 22.9 مليار شيكل "ستة مليارات دولار" فى أكتوبر، بحسب بيانات رسمية لوزارة المالية الإسرائيلية.

وأرجعت الوزارة هذا العجز إلى ارتفاع نفقات تمويل الحرب مع الفصائل الفلسطينية فى قطاع غزة.

وأضافت أن العجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خلال الاثني عشر شهرا حتى أكتوبر إلى 2.6% مقابل 1.5 % في سبتمبر.

وأشارت الوزارة إلى تراجع الإيرادات 15.2 % الشهر الماضي بسبب التأجيلات الضريبية وانخفاض دخل الضمان الاجتماعي نتيجة للحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر.

وكان العجز في سبتمبر عند 4.6 مليار شيكل، وفي أكتوبر من العام الماضي عند 3.1 مليار شيكل، ما يمثل زيادة في العجز بأكثر من 7 أضعاف.

من ناحية أخرى، انخفض عدد السياح في إسرائيل بنسبة 73 بالمئة خلال أكتوبر الجاري بسبب الحرب على غزة.

وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الإسرائيلي، فإن ما يقرب من 99 ألف زائر، معظمهم مصنفون كسياح زاروا إسرائيل في أكتوبر مقابل 369 ألفا في الشهر نفسه من العام الماضي ونحو 485 ألفا في نفس الفترة من عام 2019 قبل جائحة فيروس كورونا.

كما كشف التقرير عن أن 454 ألف إسرائيلي غادروا البلاد الشهر الماضي كما تراجعت رحلات الطيران من وإلى مطار بن جوريون الدولي بنسبة 80 % كمتوسط منذ اندلاع الحرب، وفقا لتقرير "Secret Flights"

في غضون ذلك، ذكرت صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية، الأحد، نقلا عن أرقام أولية لوزارة المالية أن تكلفة الحرب التي تخوضها إسرائيل أمام الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ستبلغ ما يصل إلى 200 مليار شيكل (51 مليار دولار).



