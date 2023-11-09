زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب إدلب السورية

MENAFN - Youm7) ضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجة على مقياس ريختر، لواء إسكندرون شمال غرب مدينة إدلب، دون أنباء عن خسائر.

وأوضح المركز الوطني للزلازل في سوريا، أن محطات الرصد سجلت الهزة الأرضية، عند الساعة 5:32 صباحا على بعد 77 كيلومترا شمال غرب مدينة إدلب.

وكان زلزالان ضربا سوريا وتركيا في 6 فبراير الماضي، بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر، أسفرا عن سقوط قرابة 50 ألف قتيل، حسب الإحصائيات الرسمية الأخيرة.



