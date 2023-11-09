زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب إدلب السورية

(MENAFN
- Youm7) ضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجة على مقياس ريختر، لواء إسكندرون شمال غرب مدينة إدلب، دون أنباء عن خسائر.
وأوضح المركز الوطني للزلازل في سوريا، أن محطات الرصد سجلت الهزة الأرضية، عند الساعة 5:32 صباحا على بعد 77 كيلومترا شمال غرب مدينة إدلب.
وكان زلزالان ضربا سوريا وتركيا في 6 فبراير الماضي، بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر، أسفرا عن سقوط قرابة 50 ألف قتيل، حسب الإحصائيات الرسمية الأخيرة.
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