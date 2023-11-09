رئيس حفظ السلام فى لبنان: نواجه ظروفا صعبة على الحدود منذ التصعيد فى غزة

MENAFN - Youm7) أكد اللواء أرولدو لاثارورئيس قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل ) وقائدها العام، أن جنود بعثة حفظ السلام في لبنان يعملون "في ظل سيناريو معقّد وفي ظروف صعبة للغاية منذ أكثر من شهر" وذلك علي خلفية التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة والحصار الذى تفرضة قوات الاحتلال الإسرائيلي علي غزة منذ 7 أكتوبر الماضي

جاْء ذلك خلال زيارة المسؤول الأممي

لعدة مواقع لليونيفيل على طول الخط الأزرق، مؤكدا أن الأحداث الحالية "ذكّرتنا جميعاً بأهمية عملنا وعززت التزامنا" محذرا من تصعيد الأوضاع إلى ما هو خارج نطاق السيطرة ".

وشدد المسؤول الأممي على أن اليونيفيل تواصل دعوتها لوقف إطلاق النار، ووقف أى أعمال قد تعرض المدنيين أو موظفي الأمم المتحدة للخطر أو تدفع

المنطقة إلى النزاع.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات اليونيفيل في جنوب لبنان أندريا تينينتى، حث على وقف إطلاق النار والامتناع عن أى أعمال قد تعرض المدنيين للخطر.

وقال تينينتي: "نحث على وقف إطلاق النار والامتناع عن أى أعمال قد تعرض المدنيين أو أفراد الأمم المتحدة للخطر أو تدفع المنطقة إلى الصراع واحتمال خروج الوضع على طول الخط الأزرق عن السيطرة".

وفي وقت سابق كانت وكالة الأنباء اللبنانية أفادت بأن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على منطقة جبل اللبونة قرب بلدة الناقورة في حين يستمر تحليق الطيران الاستطلاعي فوق فضاء صور والساحل البحري.