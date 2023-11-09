Thursday, 09 November 2023 01:57 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس حفظ السلام فى لبنان: نواجه ظروفا صعبة على الحدود منذ التصعيد فى غزة

11/9/2023 4:43:39 AM
(MENAFN- Youm7) أكد اللواء أرولدو لاثارو
رئيس قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل ) وقائدها العام، أن جنود بعثة حفظ السلام في لبنان يعملون "في ظل سيناريو معقّد وفي ظروف صعبة للغاية منذ أكثر من شهر" وذلك علي خلفية التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة والحصار الذى تفرضة قوات الاحتلال الإسرائيلي علي غزة منذ 7 أكتوبر الماضي

جاْء ذلك خلال زيارة المسؤول الأممي
لعدة مواقع لليونيفيل على طول الخط الأزرق، مؤكدا أن الأحداث الحالية "ذكّرتنا جميعاً بأهمية عملنا وعززت التزامنا" محذرا من تصعيد الأوضاع إلى ما هو خارج نطاق السيطرة ".

وشدد المسؤول الأممي على أن اليونيفيل تواصل دعوتها لوقف إطلاق النار، ووقف أى أعمال قد تعرض المدنيين أو موظفي الأمم المتحدة للخطر أو تدفع
المنطقة إلى النزاع.

وكان المتحدث الرسمي باسم قوات اليونيفيل في جنوب لبنان أندريا تينينتى، حث على وقف إطلاق النار والامتناع عن أى أعمال قد تعرض المدنيين للخطر.

وقال تينينتي: "نحث على وقف إطلاق النار والامتناع عن أى أعمال قد تعرض المدنيين أو أفراد الأمم المتحدة للخطر أو تدفع المنطقة إلى الصراع واحتمال خروج الوضع على طول الخط الأزرق عن السيطرة".

وفي وقت سابق كانت وكالة الأنباء اللبنانية أفادت بأن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على منطقة جبل اللبونة قرب بلدة الناقورة في حين يستمر تحليق الطيران الاستطلاعي فوق فضاء صور والساحل البحري.







MENAFN09112023000132011024ID1107399405

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث