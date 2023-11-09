مناطق سكنية سويت بالأرض.. صور الأقمار الصناعية لغزة قبل وبعد القصف الإسرائيلى

MENAFN - Youm7) أظهرت صور التقطتها الأقمار الصناعية لقطاع غزة قبل وبعد حملة مكثفة من الغارات الجوية التي شنتها القوات الإسرائيلية، مدى الدمار الذي لحق بالأراضي الفلسطينية المكتظة بالسكان، لتكشف عن عدد المباني التي تحولت إلى أنقاض أو تضررت هيكليًا.

المباني في غزة قبل القصف







المباني في غزة بعد القصف

صور الأقمار الصناعية للـ مباني في غزة تم التقاطها في 10 مايو 2023 (يسار) و(يمين) 10 أكتوبر 2023، قبل وبعد الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة.









غرب غزة قبل القصف







غرب غزة بعد القصف

صور الأقمار الصناعية تظهر المباني في غرب غزة، بما في ذلك المسجد الغربي، ملتقطة بتاريخ 10 مايو 2023.









أحد أحياء بيت حانون قبل القصف









أحد أحياء بيت حانون بعد القصف

أحد أحياء بيت حانون شمال غزة

بالقرب من أحد المعابر الرئيسية التي شن مقاتلو حماس من خلالها هجومهم على جنوب إسرائيل، وكانت مركزًا لجزء كبير من قوة نيران جيش الدفاع الإسرائيلي .









أحد أحياء بيت حانون قبل القصف







أحد أحياء بيت حانون بعد القصف



أحد أحياء بيت حانون القريبة من الحدود مع شمال إسرائيل.



ومع استمرار الغارات الجوية على مدار الساعة تقريبًا، لا يزال الحجم الكامل للأضرار غير معروف. وتظهر الصور في حي الكرامة شمال مدينة غزة، أنقاض عدد من المباني السكنية.









شمال غزة قبل القصف









شمال غزة بعد القصف

حي الكرامة في غزة ومنطقة العطاطرة، بيت لاهيا، شمال غزة.



تظهر صور الأقمار الصناعية أن الرماد والأنقاض الناجمة عن الغارات الجوية قد انتشر في أحياء بأكملها.











حى الزهراء قبل القصف







حى الزهراء بعد القصف

وتقع مدينة الزهراء إلى الجنوب من مدينة غزة، بالقرب من البحر الأبيض المتوسط. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن الصواريخ الإسرائيلية دمرت أكثر من 20 مبنى في المنطقة.



وقال أحد السكان الذين أصيبوا بالصدمة لوكالة الأنباء إنه غير متأكد إلى أين يذهب أو كيفية حماية أسرته بعد الضربات.









حي الزهراء جنوب مدينة غزة قبل القصف







حي الزهراء جنوب مدينة غزة بعد القصف



تم تعديل هذه المادة في 31 أكتوبر 2023. وذكرت نسخة سابقة أن الأمم المتحدة قدرت أن 42% من جميع الوحدات السكنية في غزة أصبحت غير صالحة للسكن في الأسابيع الثلاثة الماضية؛ وقد تم تعديل ذلك ليصبح "متضررًا أو أصبح غير صالح للسكن"، ولتوضيح أن الأمم المتحدة نسبت هذا الرقم إلى وزارة الإسكان في غزة.