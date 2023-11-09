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نصائح من الزراعة للفلاحين عند حرث الأراضى لمحصول القمح.. التفاصيل

11/9/2023 4:43:28 AM
(MENAFN- Youm7) طالبت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، المزارعين بضرورة اتباع السياسة الصنفية المعتمدة من قبل مراكز الوزارة البحثية، والتي جاءت بعد العديد من التجارب والدراسات والأبحاث العلمية والعملية بهدف الارتقاء بإنتاجية المزارعين.



وفى التقرير التالى نتعرف على اشتراطات حرث الأراضى الملحية لزراعة القمح:



1 - الاكتفاء بحرث الطبقة السطحية فقط، والتي لا تتجاوز حدود الـ30 سم، نظرًا لتبعاتها السلبية على خصوبة التربة وجدوى المعاملات التسميدية التي تم إجراؤها قبل الزراعة.



2- ضرورة إضافة المقننات السمادية المقررة – السوبر فوسفات – أثناء تنفيذ الحرثة الأخيرة قبل التنعيم، وذلك بالنسبة لطرق الزراعة الأربعة المتعارف عليها، سواء على“مصاطب أو بالتسطير أو على خطوط أو بدار عفير”.



3- الالتزام بزراعة التقاوي المعتمدة، وعدم الاستعانة ب”بذور الحصاد”، أو“بقايا تقاوي” العام الماضي، والتي تنعكس بالسلب على حجم الإنتاجية المتوقعة بحلول نهاية الموسم.



4- الاستعانة بالأصناف المجهولة، أو بقايا حصاد المحصول السابق، يعزز ويضاعف فرص الإصابة، نظرًا لعدم معاملة هذه البذور بالمطهرات الفطرية على النحو المطلوب، والأمر عينه ينطبق على بقايا التقاوي المعتمدة من المواسم السابقة، والتي غالبًا ما يتم تخزينها بطريقة عشوائية من قِبل المزارعين.












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