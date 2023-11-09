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الهلال الأحمر المصرى يعلن تسلم نظيره الفلسطينى 81 شاحنة مساعدات إنسانية

11/9/2023 4:43:28 AM
(MENAFN- Youm7) أعلن الهلال الأحمر المصري ، تسليم الهلال الأحمر الفلسطيني دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية العاجلة لعدد 81 شاحنة تحتوي على مواد غذائية ومياه ومساعدات إغاثية وأدوية ومستلزمات طبية.



وتتواصل جهود الدولة المصرية في إيصال مساعدات الإغاثة الإنسانية إلى قطاع غزة من خلال الهلال الأحمر المصري، حيث خصصت الدولة المصرية مطار العريش الدولي لاستقبال المساعدات من الدول وإيصالها إلى قطاع غزة كما تساهم مؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي فى توفير المساعدات الغذائية.



وذكرت الممثلة المقيمة للأمم المتحدة في مصر إيلينا بانوفا، أن فريقا فنيا إنسانيا من الأمم المتحدة سيتوجه اليوم إلى العريش؛ ليقدم الدعم الفني والاستشاري للهلال الأحمر المصري وضمان إيصال أكبر قدر ممكن من المساعدات إلى قطاع غزة.












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