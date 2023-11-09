Thursday, 09 November 2023 01:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزارة التعليم تفتح باب التسجيل للدورات التدريبية التكنولوجية للمعلمين

11/9/2023 4:43:28 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التسجيل للدورات التدريبية التكنولوجية لجميع المعلمين فى كافة التخصصات من خلال الرابط التالي وفق الجدول المحدد للتدريب :





وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم التسجيل بالبريد الإلكتروني الموحد فقط، محددة بدء التدريبات للمعلمين بداية من 12 نوفمبر الجاري، مؤكدة فى خطاب لها أنه في ضوء العمل على تطوير مهارات وقدرات المعلم المهنية، والارتقاء بمستقبل أفضل عبر استخدام التكنولوجيا الرقمية، واستكمال الدورات التدريبية التكنولوجية المنفذة من خلال النصية الإلكترونية للتدريب والتطوير المهني للمعلمين"CPD" التي توفر للكوادر التعليمية في مصر بينة أمنة
للتدريب والتوجيه المهني المستمر، من خلال متابعة الأداء للوصول لأفضل النتائج.



وأكدت الوزارة، أنه في إطار البدء في التدريبات التكنولوجية الأساسية، يتم توجيه المعلمين من أعضاء هيئة التدريس الذين لم يسجلوا سابقا نحو مليء النموذج بالرابط التالي (التسجيل بالبريد الالكتروني الموحد فقط. ):





وقالت الوزارة إنه نظرا للدور البارز والمشكور لمركز التطوير التكنولوجي بالمديرية في تنفيذ البرامج والتدريبات التكنولوجية بالمحافظة يتم التوجيه للمركز نحو استهداف الفئات المستهدفة ونشر الإعلان عن التدريبات بجميع الوسائل الإعلانية بالمديرية.












MENAFN09112023000132011024ID1107399399

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث