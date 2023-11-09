وزيرة الهجرة تستقبل خبيرا مصريًا بأمريكا فى البترول وإدارة المخلفات الصناعية

استقبلت السفيرة سها جندى،

وزيرة الدولة للهجرة

وشئون المصريين بالخارج، الدكتور أحمد أبو سيد، الخبير المصرى المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية والمتخصص فى مجال البترول والآبار وإدارة المخلفات الصناعية، وذلك فى إطار استراتيجية الوزارة للاستفادة من الخبراء والعلماء المصريين بالخارج ودمجهم فى المشروعات الدولة التنموية، بحضور الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسى، والأستاذة سارة مأمون، معاون وزيرة الهجرة للمشروعات والمؤتمرات، والأستاذة سارة نبيل، معاون وزيرة الهجرة للشئون الاقتصادية.







واستهلت السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة اللقاء معربة عن امتنانها بلقاء الدكتور أحمد أبو سيد، باعتباره خبيرًا متميزًا من خبرائنا بالخارج.







وأكدت وزيرة الهجرة أن الوزارة مستمرة فى تنفيذ استراتيجيتها لربط علمائنا بالخارج بوطنهم الأم مصر، من خلال التواصل معهم وتكوين قاعدة بيانات لعلمائنا وخبرائنا بالخارج فى كافة المجالات، بما يضمن استدامة تلك العلاقة، لتحقيق أقصى استفادة من خبراتهم، ويشكل منحى جديدًا فى علاقتهم بوطنهم.







من جانبه، أعرب الدكتور أحمد أبو سيد، عن سعادته بلقاء السفيرة سها جندى وزيرة الهجرة، وما تبذله من جهود لربط العلماء والخبراء المصريين بوطنهم.









وقد تناول اللقاء استعراض مقترحات مقدمة من الدكتور أحمد أبو سيد بإنشاء مشروع حقن غاز ثانى أكسيد الكربون فى التربة ليتحول إلى غاز بعيد المدى، ودفن المخلفات العضوية من محطات الصرف الصحى، واستخراج الطاقة الجيوحرارية والطبقات الجيولوجية من شواطئ البحر الأحمر فى مصر.





وقال الدكتور أحمد أبو سيد أن العالم يتجه الآن إلى إنشاء المشروعات الصديقة للبيئة أو إنتاج الطاقة النظيفة والمستدامة والعمل بها، وذلك فى ظل ما يعانيه العالم من ظروف التغير المناخى، ومصر الآن لديها فرصة هائلة لأنها أصبحت تمتلك تكنولوجيا حديثة تساعد على تنفيذ تلك المعايير.







وفى ختام اللقاء، اعربت الوزيرة سها جندى عن تقديرها لما طرحه الدكتور أحمد أبو سيد من أفكار ومقترحات مشاريع، ووجهت بالتنسيق مع وزارات "البيئة والكهرباء والطاقة والبترول والثروة المعدنية"، لعقد اجتماع مشترك لمناقشة كافة أفكار واقتراحات الدكتور أحمد أبو سيد واتخاذ إجراءات من شأنها الاستفادة من هذا التوجه الجديد من مشروعات الطاقة الذى يلجأ له عدد من الدول، منوهة إلى الميزة التى تحظى بها مصر من تربة جيدة وصالحة لمثل هذه المشروعات وتحقق استفادة اكبر من الدول التى تسعى لتطبيق مثل هذه المشروعات.





وأكدت وزيرة الهجرة أن هدفنا الأكبر هو تحقيق المصلحة والفائدة لمصر والمصريين، معربة عن امتنانها بأن مثل هذه الأفكار واردة من خبرائنا النابغين المصريين بالخارج أصحاب الخبرات الكبيرة كل فى مجاله.





كما وجهت السفيرة سها جندى بعقد لقاء آخر للدكتور أحمد أبو سيد مع السادة المستثمرين مؤسسى الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، بناء على رغبته للاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بالشركة للانضمام إلى مؤسسيها واستعراض المشروعات التى يمكن تنفيذها فى هذا الإطار.