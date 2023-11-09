الكرملين: بوتين يصل كازاخستان فى زيارة رسمية

MENAFN - Youm7) وصل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين صباح اليوم الخميس، إلى أستانا فى زيارة رسمية لكازاخستان.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" - وفقا لقناة "روسيا اليوم" - إن بوتين ونظيره قاسم جومارت توكايف سيبحثان تنسيق المواقف الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة بما فيها الاستثمارات المتبادلة والتعاون المشترك.. مضيفا أن الرئيسين سيبحثان أيضا القضايا الدولية والإقليمية والتعاون في إطار "التكامل الأوراسي".

وأشار بيسكوف إلى أن بوتين وتوكايف سيوقعان على حزمة من الاتفاقات، فيما سيصدر عنهما بيان مشترك لوسائل الإعلام.. وتابع قائلا "إن الرئيس بوتين ونظيره توكايف سيشاركان عبر الفيديو فى الجلسة العامة للمنتدى الـ19 للتعاون الإقليمي بين روسيا وكازاخستان، في مدينة (كوستاناي) الكازاخية".

وتأتي زيارة الرئيس بوتين إلى أستانا بدعوة من نظيره الكازاخي توكايف الذي استقبل بوتين شخصيا عند سلم الطائرة.



