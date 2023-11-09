سول تحذر بيونج يانج من التصرف بتهور عقب التهديد بإطلاق وابل من النيران

MENAFN - Youm7) حذرت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية اليوم الخميس، كوريا الشمالية من "التصرف بتهور" بعد تهديدها بإطلاق وابل من النيران على سول بسبب منشورات مناهضة للشمال عبر الحدود.

وجاء التحذير بعد يوم واحد من نشر وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية تعليقا يزعم أن الحرب النفسية بما في ذلك حملة المنشورات المناهضة لبيونج يانج ستكون بمثابة حافز لنهاية كوريا الجنوبية قائلة :"إن موقف قواتنا المسلحة هو أن ما نحتاجه هو إطلاق وابل من نيران العقاب... بما يتجاوز ردودنا السابقة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

وأشارت يونهاب إلى أن المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية في سبتمبر الماضي قضت بأن الحظر المفروض على حملة المنشورات عبر الحدود غير دستوري، قائلة إنه يقيد بشكل مفرط الحق في حرية التعبير.









