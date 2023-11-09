سول تحذر بيونج يانج من التصرف بتهور عقب التهديد بإطلاق وابل من النيران

(MENAFN
- Youm7) حذرت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية اليوم الخميس، كوريا الشمالية من "التصرف بتهور" بعد تهديدها بإطلاق وابل من النيران على سول بسبب منشورات مناهضة للشمال عبر الحدود.
وجاء التحذير بعد يوم واحد من نشر وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية تعليقا يزعم أن الحرب النفسية بما في ذلك حملة المنشورات المناهضة لبيونج يانج ستكون بمثابة حافز لنهاية كوريا الجنوبية قائلة :"إن موقف قواتنا المسلحة هو أن ما نحتاجه هو إطلاق وابل من نيران العقاب... بما يتجاوز ردودنا السابقة"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب".
وأشارت يونهاب إلى أن المحكمة الدستورية الكورية الجنوبية في سبتمبر الماضي قضت بأن الحظر المفروض على حملة المنشورات عبر الحدود غير دستوري، قائلة إنه يقيد بشكل مفرط الحق في حرية التعبير.
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