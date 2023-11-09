مجلس الشيوخ التشيكى يصدق على حزمة التقشف الحكومية

MENAFN - Youm7) صدق مجلس الشيوخ التشيكى على حزمة التقشف الحكومية التى تهدف إلى خفض العجز المتزايد فى الإنفاق العام بمقدار 150 مليار كرونة تشيكية بحلول عام 2025.

وذكر راديو براغ الدولى اليوم الخميس، أنه بعد مناقشة استمرت سبع ساعات تقريبا، تم التصويت لصالح تمرير الحزمة بواقع 53 صوتا من أصل 74 عضوا حضروا الجلسة.

ويتعين الآن مراجعة الحزمة وتوقيعها من قبل رئيس البلاد بيتر بافيل، لتصبح قانونا.









