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أول طلبات معتمد جمال للاعبى الزمالك بعد تخطى بيراميدز فى الكأس

11/9/2023 4:43:22 AM
(MENAFN- Youm7) طلب معتمد جمال المدرب العام والقائم بأعمال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، من لاعبى الأبيض غلق صفحة بيراميدز، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس الأربعاء وانتهت بتأهل الفريق إلى نهائى كأس مصر.

وأكد جمال للاعبى الزمالك بنسيان مواجهة بيراميدز من أجل التركيز فى المرحلة المقبلة ومواجهة أبو سليم الليبى فى الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية والمقرر لها يوم 26 نوفمبر الجارى.

وقرر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بقيادة معتمد جمال، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة ثلاثة أيام عقب الفوز على بيراميدز فى نصف نهائى بطولة كأس مصر.

وفضل الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة ثلاثة أيام من أجل التقاط الأنفاس قبل استئناف التدريبات مرة أخرى استعدادا لمباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتأهل فريق الزمالك لنهائى كأس مصر لمواجهة نظيره الأهلى فى المباراة النهائية، بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 4 - 3 فى مباراة نصف النهائى، بعد انتهاء الوقت الأصلى والشوطين الإضافيين بالتعادل بثلاثية لكل فريق.







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