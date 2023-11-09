الاتحاد السكندرى يدرس إنهاء تعاقده مع أحمد الشيخ فى يناير

(MENAFN
- Youm7) يدرس مسئولو نادى الاتحاد السكندرى إنهاء ارتباطه مع أحمد الشيخ لاعب زعيم الثغر خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، بسبب شكواه من إصابة معقدة فى الركبة، وصعوبة مشاركة اللاعب فى المباريات فى الفترة المقبلة.
ولم يشارك أحمد الشيخ مع الاتحاد السكندرى منذ الانضمام لصفوفه فى بداية الموسم الجارى، بسبب تلك الإصابة التى احتاجت وقتا طويلا من أجل علاجها، ولم يتعافى منها حتى الآن، ولم يستفد منه سيد البلد منذ الانضمام لصفوفه.
جاء تفكير مسئولو الاتحاد السكندري في إنهاء ارتباطهم مع أحمد الشيخ، لصعوبة مشاركة اللاعب في المباريات، كونه لن يكون مفيدا للفريق بسبب تلك الإصابة المزعجة، بخلاف حصوله على راتب سنوي كبير، الأمر الذي يجعل بقائه في صفوف زعيم الثغر حتى نهاية عقده محل شك كبير.
ويحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الخامس في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 11 نقطة جمعهم من ثلاث انتصارات وتعادلين وهزيمة.
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