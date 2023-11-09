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الاتحاد السكندرى يدرس إنهاء تعاقده مع أحمد الشيخ فى يناير

11/9/2023 4:43:21 AM
(MENAFN- Youm7) يدرس مسئولو نادى الاتحاد السكندرى إنهاء ارتباطه مع أحمد الشيخ لاعب زعيم الثغر خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، بسبب شكواه من إصابة معقدة فى الركبة، وصعوبة مشاركة اللاعب فى المباريات فى الفترة المقبلة.



ولم يشارك أحمد الشيخ مع الاتحاد السكندرى منذ الانضمام لصفوفه فى بداية الموسم الجارى، بسبب تلك الإصابة التى احتاجت وقتا طويلا من أجل علاجها، ولم يتعافى منها حتى الآن، ولم يستفد منه سيد البلد منذ الانضمام لصفوفه.



جاء تفكير مسئولو الاتحاد السكندري في إنهاء ارتباطهم مع أحمد الشيخ، لصعوبة مشاركة اللاعب في المباريات، كونه لن يكون مفيدا للفريق بسبب تلك الإصابة المزعجة، بخلاف حصوله على راتب سنوي كبير، الأمر الذي يجعل بقائه في صفوف زعيم الثغر حتى نهاية عقده محل شك كبير.



ويحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الخامس في ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 11 نقطة جمعهم من ثلاث انتصارات وتعادلين وهزيمة.












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