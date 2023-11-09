إيهاب جلال يجتمع مع معاونيه لتحديد وديات الإسماعيلى فى فترة التوقف

MENAFN - Youm7) يجتمع إيهاب جلال المدير الفنى لفريقالإسماعيلىمع معاونيه فى الجهاز الفنى لتحديد الوديات التى يخوضها الفريق فى فترة التوقف الدولية الحالية لانشغال المنتخب بمباراتى جيبوتى وسيراليون فى تصفيات كأس العالم.

يسعى إيهاب جلال لاستغلال فترة توقف الدورى لعلاج الأزمات الفنية التى يعانى منها الفريق الأصفر، وعلى رأسها ضعف خط الدفاع الذى تلقى 9 أهداف فى 6 لقاءات، ومحاولة استعادة التركيز للاعبيه بحثاً عن تلافى الأخطاء الدفاعية الساذجة التى من شأنها استمرار نزيف النقاط.

كما يعكف إيهاب جلال على علاج العقم التهديفى الذى لازم الإسماعيلى فى المباريات الماضية، وسجل لاعبو الدراويش 6 أهداف فقط خلال الـ6 مباريات الماضية بمعدل هدف كل مباراة وهى النسبة التى يراها إيهاب جلال ضعيفة فى ظل الهجمات التى يخلقها الفريق أمام المنافسين.

فى سياق آخر حرص اللاعبون الكبار داخل فريق الإسماعيلى على التواصل مع إيهاب جلال المدير الفنى للفريق من أجل التعهد بتصحيح مسار الفريق فى المباريات المقبلة وتغيير الصورة التى ظهروا عليها فى المباريات الماضية.

ويحتل الإسماعيلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 4 نقاط بعدما لعب 6 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى مثله خسر فى 4 مواجهات وسجل لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 9 أهداف.

وتواصل عبد الرحمن مجدى وعماد حمدى ومحمد هاشم كباتن الفريق مع إيهاب جلال المدير الفنى للفريق، مؤكدين له أن اللاعبين هم من يتحملون المسئولية وأن الجهاز الفنى بذل أقصى جهد ممكن فى التدريبات، وتعهدوا بتغيير الصورة الحالية وإعادة الفريق لمكانه الطبيعى.

ووعد لاعبو الإسماعيلى مدربهم إيهاب جلال بتعويض خسارتهم السابقة أمام الطلائع بتحقيق الفوز عند ملاقاة بيراميدز فى أول مباريات الفريق بعد التوقف الدولى.