هانى سعيد: محمد حمدى اقترب من التجديد لبيراميدز وفتوح خارج الحسابات

MENAFN - Youm7) عبر هانى سعيد المدير الرياضى لنادى بيراميدز عن حزنه على خروج فريقه من كأس مصر أمس أمام نادى الزمالك.

وقال هانى سعيد إن محمد حمدى الظهير الأيسر للفريق سيتم تجديد تعاقده مع الفريق، وأنه مستمر مع النادى لمواسم مقبلة، مضيفا أن أحمد فتوح الظهير الأيسر ليس فى حسابات بيراميدز للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضاف هانى سعيد أن إدارة النادى لم تفكر فى تغيير الجهاز الفنى الحالى للفريق بقيادة البرتغالى باتشيكو، لأن إدارة النادى لا تتعامل مع المدير الفني بالقطعة، وخسارة الأمس لن تغير سياسة النادى العامة.

وعن عودة إبراهيم عادل لاعب الوسط من الإصابة، فأكد هانى سعيد أن اللاعب سيعود للمشاركة في المباريات خلال 3 أسابيع، وأنه سيكون جاهزا طبيا للمشاركة عقب انتهاء البرنامج العلاجي.

من ناحية أخرى كشف مصدر مسئول بنادى بيراميدز أن الإدارة لا تحمل البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق الكروى الأول، الخسارة من الزمالك بنتيجة 4 - 3 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلى والأشواط الإضافية بالتعادل (3 - 3) فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الأربعاء، على استاد القاهرة الدولى، في نصف نهائي بطولة كأس مصر للموسم الماضى.

وأضاف المصدر فى تصريحاته لليوم السابع أن باتشيكو أدار المباراة بشكل جيد، وبيراميدز كان ندًا قويًا للزمالك، رغم تعرض أحمد توفيق للطرد فى الدقيقة 79، واستكمال اللقاء بـ 10 لاعبين.

وتابع المصدر أن التحكيم السبب فى خسارة بيراميدز للمباراة، خاصة أن هناك العديد من الأخطاء التى ارتكبت وأثرت على سير اللقاء، ما أدى للخسارة.