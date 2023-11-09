العشرى يصحح الأخطاء الفردية لاعبى الاتحاد السكندرى خلال توقف الدورى

(MENAFN
- Youm7) يستغل طارق العشرى المدير الفنى للاتحاد السكندرى، فترة توقف الدورى فى تصحيح الأخطاء الفردية التى وقع فيها لاعبوه خلال التدريبات الحالية التى يخوضها فريقه.
واستقر الجهاز الفنى للاتحاد السكندرى على خوض 4 مباريات ودية خلال فترة توقف الدورى الحالية، لظروف استعداد منتخب مصر الأول لخوض مباراتيه ضد جيبوتى وسيراليون ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.
واستقر العشرى على تطبيق نظام اليوم الكامل والتدرب على فترتين، حيث عاد زعيم الثغر للتدريبات الجماعية يوم الأربعاء الماضى، وجاء قرار التدريب على فترتين للحفاظ على الفورمة البدنية للاعبين وحساسية المباريات.
ويحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الخامس فى ترتيب جدول الدورى المصرى من ثلاث انتصارات وتعادلين وهزيمة.
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