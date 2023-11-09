استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 10 برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 9 - 11 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس استشهاد فلسطينيين أحدهما في مدينة (بيت لحم) والآخر بمدينة (الخليل) فيما أصيب عشرة آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية.
وقالت الوزارة في بيان إن محمد ثوابتة (51 عاما) من بلدة (بيت فجار) جنوب مدينة (بيت لحم) استشهد متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها أمس الأربعاء خلال مواجهات شهدتها المدينة بعد اقتحام قوات الاحتلال ومحاصرتها لأحد المنازل لأكثر من ثماني ساعات.
وأضافت أن أنس عطوان (30 عاما) استشهد في مواجهات وقعت في بلدة (دورا) جنوب (الخليل) مؤكدة في الوقت نفسه إصابة 10 شبان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أحدهم بالبطن في مخيم (الأمعري) للاجئين بمدينة (رام الله).
واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مخيم (الأمعري) للاجئين ودارت مواجهات اسفرت عن إصابات قبل انسحابها من المخيم واعتقال شابين.
وعلى صعيد متصل أعلن نادي الأسير الفلسطيني في بيان اعتقال جيش الاحتلال 29 فلسطينيا بينهم امرأة من مدينة (طوباس) في إطار سلسلة حملات الاعتقال المتواصلة والعدوان الشامل الذي يشنه الاحتلال على الشعب الفلسطيني.
وأضاف البيان أن عدد حالات الاعتقال منذ السابع من أكتوبر الماضي ارتفع الى 2300 شخص. (النهاية)
ن ق/ م ح ب
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