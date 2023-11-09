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استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 10 برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

11/9/2023 4:43:19 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 9 - 11 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس استشهاد فلسطينيين أحدهما في مدينة (بيت لحم) والآخر بمدينة (الخليل) فيما أصيب عشرة آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية.
وقالت الوزارة في بيان إن محمد ثوابتة (51 عاما) من بلدة (بيت فجار) جنوب مدينة (بيت لحم) استشهد متأثرا بجروح خطيرة أصيب بها أمس الأربعاء خلال مواجهات شهدتها المدينة بعد اقتحام قوات الاحتلال ومحاصرتها لأحد المنازل لأكثر من ثماني ساعات.
وأضافت أن أنس عطوان (30 عاما) استشهد في مواجهات وقعت في بلدة (دورا) جنوب (الخليل) مؤكدة في الوقت نفسه إصابة 10 شبان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أحدهم بالبطن في مخيم (الأمعري) للاجئين بمدينة (رام الله).
واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مخيم (الأمعري) للاجئين ودارت مواجهات اسفرت عن إصابات قبل انسحابها من المخيم واعتقال شابين.
وعلى صعيد متصل أعلن نادي الأسير الفلسطيني في بيان اعتقال جيش الاحتلال 29 فلسطينيا بينهم امرأة من مدينة (طوباس) في إطار سلسلة حملات الاعتقال المتواصلة والعدوان الشامل الذي يشنه الاحتلال على الشعب الفلسطيني.
وأضاف البيان أن عدد حالات الاعتقال منذ السابع من أكتوبر الماضي ارتفع الى 2300 شخص. (النهاية)

ن ق/ م ح ب



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