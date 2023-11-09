وزير الخارجية الأمريكي: روسيا تقدم التقنية والدعم للبرامج العسكرية الكورية الشمالية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 9 - 11 (كونا) -- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الخميس إن روسيا تقدم التقنية والدعم للبرامج العسكرية الكورية الشمالية في وقت يعتقد فيه أن بيونغ يانغ تحاول القيام بمحاولة ثالثة لإطلاق قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري.
وذكر بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي بارك جين في سيؤول أن "سيؤول وواشنطن ناقشتا سبل تكثيف الضغط على موسكو لعدم نقل التكنولوجيا العسكرية إلى بيونغ يانغ" حسبما نقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء.
وأضاف "أننا نرى أيضا أن روسيا تقدم التكنولوجيا والدعم لكوريا الشمالية لبرامجها العسكرية الخاصة بعد أن قام الشمال بإمداد روسيا بذخائر وأسلحة لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا".
وقال "تحدثنا عن المزيد من الإجراءات التي يمكن أن تتخذها بلداننا مع الشركاء لتكثيف الضغط على روسيا حتى لا تنقل التكنولوجيا العسكرية إلى كوريا الشمالية في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعددة".
وكان بلينكن وصل إلى كوريا الجنوبية في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء بعد حضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع (جي.7) في طوكيو.
وتأتي المحادثات بعد الكشف عن أن كوريا الشمالية زودت روسيا بكمية كبيرة من الذخائر والأسلحة لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا بموجب صفقة أسلحة تم التوصل إليها على ما يبدو في قمة نادرة في سبتمبر الماضي بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ومن جانبها قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن بلينكن التقى مع مستشار الأمن الوطني بكوريا الجنوبية جو تيه-يونغ في أعقاب وصوله إلى سيؤول ودان بشدة تزويد كوريا الشمالية لروسيا بالمعدات العسكرية والذخائر لاستخدامها في حربها ضد روسيا. (النهاية)
م ك / ط م ا
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