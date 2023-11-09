Thursday, 09 November 2023 01:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الخارجية الأمريكي: روسيا تقدم التقنية والدعم للبرامج العسكرية الكورية الشمالية

11/9/2023 4:43:19 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 9 - 11 (كونا) -- قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الخميس إن روسيا تقدم التقنية والدعم للبرامج العسكرية الكورية الشمالية في وقت يعتقد فيه أن بيونغ يانغ تحاول القيام بمحاولة ثالثة لإطلاق قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري.
وذكر بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكوري الجنوبي بارك جين في سيؤول أن "سيؤول وواشنطن ناقشتا سبل تكثيف الضغط على موسكو لعدم نقل التكنولوجيا العسكرية إلى بيونغ يانغ" حسبما نقلت وكالة (يونهاب) الكورية الجنوبية للأنباء.
وأضاف "أننا نرى أيضا أن روسيا تقدم التكنولوجيا والدعم لكوريا الشمالية لبرامجها العسكرية الخاصة بعد أن قام الشمال بإمداد روسيا بذخائر وأسلحة لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا".
وقال "تحدثنا عن المزيد من الإجراءات التي يمكن أن تتخذها بلداننا مع الشركاء لتكثيف الضغط على روسيا حتى لا تنقل التكنولوجيا العسكرية إلى كوريا الشمالية في انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعددة".
وكان بلينكن وصل إلى كوريا الجنوبية في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء بعد حضور اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع (جي.7) في طوكيو.
وتأتي المحادثات بعد الكشف عن أن كوريا الشمالية زودت روسيا بكمية كبيرة من الذخائر والأسلحة لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا بموجب صفقة أسلحة تم التوصل إليها على ما يبدو في قمة نادرة في سبتمبر الماضي بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ومن جانبها قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن بلينكن التقى مع مستشار الأمن الوطني بكوريا الجنوبية جو تيه-يونغ في أعقاب وصوله إلى سيؤول ودان بشدة تزويد كوريا الشمالية لروسيا بالمعدات العسكرية والذخائر لاستخدامها في حربها ضد روسيا. (النهاية)

م ك / ط م ا



MENAFN09112023000071011013ID1107399386

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث