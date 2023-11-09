مسؤول كويتي: حرص خليجي على التطوير التقني لتقديم خدمات أفضل للمواطنين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من ناصر العجمي
مسقط - 9 - 11 (كونا) -- أكد مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات الكويتي بالتكليف الدكتور عمار الحسيني اليوم الخميس حرص دول مجلس التعاون الخليجي على التعاون المشترك لتطوير الخدمات التقنية واستخداماتها وتمكين التحول الرقمي لتقديم خدمات افضل للمواطنين والمقيمين في دول المجلس.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الحسيني لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب ترؤسه وفد الكويت المشارك في الاجتماع السابع للجنة الوزارية للحكومة الالكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعاصمة العمانية مسقط.
وأعرب الحسيني عن سعادته وتقديره لتمثيل وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة بالاجتماع الذي تناول العديد من الموضوعات ومن أهمها تدشين البوابة الالكترونية الموحدة لدول مجلس التعاون.
وأفاد بأن الاجتماع جاء ضمن سياسة واستراتيجية مجلس التعاون في تبادل الخبرات والتعاون المشترك لتحقيق الأهداف المنشودة. وقال ان من البنود التي تضمنها جدول اعمال اللجنة اعتماد الدليل الاسترشادي لأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي بدول مجلس التعاون وتكليف الامانة العامة بموافاة لجنة رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول المجلس بهذا لدليل.
وأضاف ان جدول الاعمال تضمن ايضا نقل مهام واختصاصات (لجنة المراكز الوطنية للاستجابة لطوارئ الحاسبات) و(فريق عمل خدمات الثقة الرقمية) لتكون ضمن اختصاصات اللجنة الوزارية للأمن السيبراني واللجان التابعة لها إضافة الى تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس. (النهاية) ن ف ع /
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