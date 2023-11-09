مسؤول كويتي: حرص خليجي على التطوير التقني لتقديم خدمات أفضل للمواطنين

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من ناصر العجمي

مسقط - 9 - 11 (كونا) -- أكد مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات الكويتي بالتكليف الدكتور عمار الحسيني اليوم الخميس حرص دول مجلس التعاون الخليجي على التعاون المشترك لتطوير الخدمات التقنية واستخداماتها وتمكين التحول الرقمي لتقديم خدمات افضل للمواطنين والمقيمين في دول المجلس.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الحسيني لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب ترؤسه وفد الكويت المشارك في الاجتماع السابع للجنة الوزارية للحكومة الالكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعاصمة العمانية مسقط.

وأعرب الحسيني عن سعادته وتقديره لتمثيل وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة بالاجتماع الذي تناول العديد من الموضوعات ومن أهمها تدشين البوابة الالكترونية الموحدة لدول مجلس التعاون.

وأفاد بأن الاجتماع جاء ضمن سياسة واستراتيجية مجلس التعاون في تبادل الخبرات والتعاون المشترك لتحقيق الأهداف المنشودة. وقال ان من البنود التي تضمنها جدول اعمال اللجنة اعتماد الدليل الاسترشادي لأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي بدول مجلس التعاون وتكليف الامانة العامة بموافاة لجنة رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول المجلس بهذا لدليل.

وأضاف ان جدول الاعمال تضمن ايضا نقل مهام واختصاصات (لجنة المراكز الوطنية للاستجابة لطوارئ الحاسبات) و(فريق عمل خدمات الثقة الرقمية) لتكون ضمن اختصاصات اللجنة الوزارية للأمن السيبراني واللجان التابعة لها إضافة الى تبادل المعلومات الائتمانية بين دول المجلس. (النهاية) ن ف ع /