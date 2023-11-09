(التأمينات) تفتتح فرعا دائما في مجمع الأفنيوز

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 9 - 11 (كونا) -- أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية افتتاح فرعها الجديد الدائم في مجمع الأفنيوز (المرحلة الأولى - بوابة رقم 4) اليوم الخميس لخدمة جميع فئات المراجعين من متقاعدين ومؤمن عليهم ومستحقين.
وقالت المؤسسة في بيان صحفي ان الفرع الجديد يقدم مجموعة محددة من الخدمات الأكثر طلبا كالمعاش المقدم وإدخال الوكالات وتحديث البيانات والرد على الاستفسارات وسداد المبالغ المستحقة وعددا من الخدمات المهمة الأخرى ويستقبل المراجعين من الثامنة صباحا حتى الـ12 والنصف ظهرا.
وأكدت اهتمامها بتيسير معاملات المراجعين لتكون قريبة منهم لافتة إلى أنه تم افتتاح الفرع في مجمع الأفنيوز تحديدا لكونه يحظى بإقبال واسع من شرائح المجتمع المختلفة.
وأوضحت أن هذا التوسع بعد جزءا من جهود تطوير شبكة الفروع وإعادة تهيئتها والنظر في دورها على المدى البعيد في حين تقوم التأمينات بتقديم أكبر قدر من الخدمات إلكترونيا لتوفر على عملائها تكبد عناء المراجعة إلا أن وجودها ضروري لإنجاز المعاملات التي تتطلب الحضور الشخصي أو للرد على الاستفسارات مما تحرص التأمينات على تأديته.
واشارت الى ان هذا الحرص يتجسد واضحا في الخطة السنوية للأجنحة المؤقتة للمؤسسة في الجهات الحكومية الكبرى والجهات التي تطلب من التأمينات تواجدها كمجمع الوزارات ووزارة التربية وغيرها من الجهات الرسمية للدولة إضافة إلى ذلك فهي توفر أجنحة مؤقتة بشكل دوري في مختلف المجمعات التجارية الكبرى.
واشارت الى أن مسؤوليتها الاجتماعية تتطلب التوجه إلى العملاء وليس انتظار زيارتهم لشرح الخدمات لهم والتسويق للخدمات الإلكترونية مبينة أن توجيه العملاء لتلك الخدمات أصبح أمرا ضروريا مع النمو المتزايد في أعداد المستفيدين من الخدمات
وأكدت استمرار تطوير فروعها ومهامها وإعادة تهيئتها بما يحقق الاستفادة المثلى لها وللمراجعين مشيرة إلى أن هذا العمل يأتي على غرار ما سبقه من أعمال تسعى لتحقيق غرض سام وهو الاستدامة في توفير خدمات تأمينية واجتماعية رائدة لضمان معيشة كريمة.(النهاية)
م ر ف / ط أ ب
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