Thursday, 09 November 2023 01:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


(التأمينات) تفتتح فرعا دائما في مجمع الأفنيوز

11/9/2023 4:43:18 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 9 - 11 (كونا) -- أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية افتتاح فرعها الجديد الدائم في مجمع الأفنيوز (المرحلة الأولى - بوابة رقم 4) اليوم الخميس لخدمة جميع فئات المراجعين من متقاعدين ومؤمن عليهم ومستحقين.
وقالت المؤسسة في بيان صحفي ان الفرع الجديد يقدم مجموعة محددة من الخدمات الأكثر طلبا كالمعاش المقدم وإدخال الوكالات وتحديث البيانات والرد على الاستفسارات وسداد المبالغ المستحقة وعددا من الخدمات المهمة الأخرى ويستقبل المراجعين من الثامنة صباحا حتى الـ12 والنصف ظهرا.
وأكدت اهتمامها بتيسير معاملات المراجعين لتكون قريبة منهم لافتة إلى أنه تم افتتاح الفرع في مجمع الأفنيوز تحديدا لكونه يحظى بإقبال واسع من شرائح المجتمع المختلفة.
وأوضحت أن هذا التوسع بعد جزءا من جهود تطوير شبكة الفروع وإعادة تهيئتها والنظر في دورها على المدى البعيد في حين تقوم التأمينات بتقديم أكبر قدر من الخدمات إلكترونيا لتوفر على عملائها تكبد عناء المراجعة إلا أن وجودها ضروري لإنجاز المعاملات التي تتطلب الحضور الشخصي أو للرد على الاستفسارات مما تحرص التأمينات على تأديته.
واشارت الى ان هذا الحرص يتجسد واضحا في الخطة السنوية للأجنحة المؤقتة للمؤسسة في الجهات الحكومية الكبرى والجهات التي تطلب من التأمينات تواجدها كمجمع الوزارات ووزارة التربية وغيرها من الجهات الرسمية للدولة إضافة إلى ذلك فهي توفر أجنحة مؤقتة بشكل دوري في مختلف المجمعات التجارية الكبرى.
واشارت الى أن مسؤوليتها الاجتماعية تتطلب التوجه إلى العملاء وليس انتظار زيارتهم لشرح الخدمات لهم والتسويق للخدمات الإلكترونية مبينة أن توجيه العملاء لتلك الخدمات أصبح أمرا ضروريا مع النمو المتزايد في أعداد المستفيدين من الخدمات
وأكدت استمرار تطوير فروعها ومهامها وإعادة تهيئتها بما يحقق الاستفادة المثلى لها وللمراجعين مشيرة إلى أن هذا العمل يأتي على غرار ما سبقه من أعمال تسعى لتحقيق غرض سام وهو الاستدامة في توفير خدمات تأمينية واجتماعية رائدة لضمان معيشة كريمة.(النهاية)

م ر ف / ط أ ب




MENAFN09112023000071011013ID1107399384

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث