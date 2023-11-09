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طقس البلاد مائل للحرارة نهارا ومعتدل الى مائل للبرودة في عطلة نهاية الاسبوع

11/9/2023 4:43:17 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 9 - 11 (كونا) -- توقعت ادارة الارصاد الجوية ان يكون طقس البلاد في عطلة نهاية الاسبوع مائلا للحرارة نهارا ومعتدلا إلى مائل للبرودة ليلا مع تكاثر للسحب أحيانا وفرصة للضباب الخفيف على بعض المناطق.
وقال مدير الادارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الخميس ان خرائط الطقس والنماذج العددية تشير إلى تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي من جهة شمال غرب البلاد مما يؤدي إلى استقرار في الأحوال الجوية بوجه عام.
وأضاف القراوي أن الطقس نهار اليوم مائل للحرارة والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و 26 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى ما بين 30 الى 32 درجة مئوية والبحر خفيف إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 اقدام.
وعن طقس الليلة ذكر انه سيكون معتدلا الى مائل للبرودة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و 26 كيلومترا في الساعة مع فرصة لضباب خفيف على بعض المناطق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 16 و19 درجة مئوية وحالة البحر من خفيف إلى معتدل الموج ما بين قدم الى ثلاثة أقدام.
واشار الى أن الطقس نهار غد الجمعة سيكون مائلا للحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و 28 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة و درجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 29 و 31 درجة مئوية وحالة البحر من خفيف إلى معتدل الموج ما بين قدم الى اربعة أقدام.
وعن الطقس غدا ليلا لفت الى انه سيكون معتدلا إلى مائل للبرودة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و 26 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 16 و19 درجة مئوية وحالة البحر من خفيف إلى معتدل الموج قدم الى ثلاثة أقدام.
وقال القراوي ان الطقس نهار بعد غد السبت سيكون مائلا للحرارة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و26 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 30 و32 درجة مئوية أما البحر فسيكون من خفيف إلى معتدل الموج ما بين قدم الى ثلاثة أقدام.
وتوقع أن يكون طقس ليل السبت معتدلا إلى مائل للبرودة ورطبا نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الاتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 6 و 26 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 16 و19 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين قدم الى ثلاثة أقدام.(النهاية)

م ف / م غ ع


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