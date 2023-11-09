وزير (الشؤون) يعلن عن اطلاق رابط (سند) الالكتروني بمناسبة اليوم العالمي للاحتضان

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من محمد الذايدي

الكويت - 9 - 11 (كونا) -- أعلن وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس المالك الصباح اليوم الخميس عن إطلاق رابط إلكتروني تحت عنوان (سند) يتضمن سلسلة من الخدمات المتنوعة لابناء إدارة الحضانة العائلية المحتضنين والأسر الحاضنة وذلك ضمن خطة إدارة الحضانة العائلية لتطوير الخدمات المقدمة لفئة الأيتام.

وقال الشيخ فراس الصباح في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) بمناسبة اليوم العالمي للاحتضان ان الكويت تعد من الدول الرائدة ونموذجا يحتذى به في مجال رعاية الايتام تحت مظلة وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في إدارة الحضانة العائلية.

واوضح ان ادارة الحضانة الاجتماعية سعت نحو خلق بيئة اسرية متكاملة لهذه الفئة تعوضهم عن غياب الابوين من خلال العديد من المشاريع وعلى رأسها الاحتضان الذي يهدف إلى دمج الأطفال الايتام داخل المجتمع وتعزيز الولاء والانتماء للوطن وتنمية الوازع الديني في نفوسهم وتنشئتهم تنشئة نفسية اجتماعية سليمة من خلال احتضانهم من قبل هذه الأسر الكويتية التي يتم اختيارها على أسس علمية لضمان تكيف الأبناء داخل وسط أسري مستقر.

واكد الحرص الوزارة على استمرارية تقديم "كافة الخدمات لابنائنا الايتام المحتضنين لدى الاسر الحاضنة" مبينا أن فكرة إطلاق (سند) هدفها تقديم سلسلة من الخدمات المتنوعة طبية وتعليمية وترفيهية ورياضية وصحية بعروض ودعوم خاصة بهدف مساعدة الاسر الحاضنة في تربية واحتضان الأبناء.

وحول عدد الأبناء المحتضنين كشف عن وجود 656 ابنا وابنة محتضنين لدى أسر كويتية لافتا إلى وجود فريق عمل متخصص يقوم بمتابعة وزيارة الابناء المحتضنين والاسر الحاضنة للتعامل مع كافة الصعوبات والعقبات التي قد تواجههم فضلا عن التأكد من سلامة الأبناء وحصولهم على كافة أوجه الرعاية واستقرارهم النفسي والاجتماعي.

واعرب عن الشكر والامتنان لجهود قياديي وموظفي إدارة الحضانة العائلية والاسر الحاضنة في مساندة ورعاية الأطفال المحتضنين داعيا إلى بذل المزيد من العمل لضمان استقرار ودمج فئة الايتام داخل المجتمع.(النهاية) م ذ / ط أ ب