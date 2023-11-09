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بتوجيهات ملكية.. الأردن يسير 10 شاحنات قمح للأهل في الضفة الغربية

11/9/2023 4:43:02 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 9 تشرين الثاني (بترا)- بتوجيهات ملكية سامية، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بتخصيص 45 ألف طن من القمح والحبوب للأهل في الضفة الغربية، سير الأردن، اليوم الخميس، 10 شاحنات من القمح إلى الأهل في الضفة الغربية عبرت جسر الملك حسين.
وأعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي خلال مؤتمر صحفي عقد في قاعة اجتماعات جسر الملك حسين، بحضور وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين، أنه سيكون هناك جسر بشكل يومي نحتاج فيه إلى ألف شاحنة لتوصيل 30 ألف طن من القمح و15 ألف طن من الحبوب للأشقاء في الضفة الغربية.
وأضاف الشمالي أن الأردن يعد أول دولة تقوم بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بمبلغ 3 ملايين دينار لتواصل القيام بدورها في دعم أهالي قطاع غزة، بالإضافة إلى تسيير 6 شاحنات من الأدوية للضفة الغربية الأسبوع الماضي، وإنزال المساعدات الطبية والدوائية للمستشفى الميداني الأردني في غزة الذي تم قبل يومين تحت إشراف مباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني، إلى جانب إرسال 4 طائرات مساعدات إغاثية عاجلة إلى مطار العريش بمصر، ليتم إيصالها للمستشفيات في القطاع، من خلال الأونروا.
وأضاف "منذ صدور قرار مجلس الوزراء ووفقا للتوجيهات الملكية السامية بدأنا بالتنسيق المباشر مع الأشقاء في فلسطين مع وزير الاقتصاد ووزير الزراعة وأيضا مع السفير الأردني في رام الله على مدار الساعة حتى نتمكن من إيصال المساعدات".
بدوره، قال الدكتور مهند المبيضين، إن شحنة القمح والحبوب تأتي دعما للأشقاء في الضفة الغربية، الذين يعانون من نقص في المخزون الاستراتيجي من القمح ويتعرضون لمضايقات مستمرة من الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد أن هناك توجيهات ملكية سامية باستمرار إرسال المساعدات الأردنية إلى الأهل في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ولفت إلى أن الأردن وفي المسار السياسي يواصل بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني حشد الدعم الدولي لوقف إطلاق النار، ومنع تهجير الغزيين، والسماح بدخول مستدام للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة.
--(بترا)
ه ا/ن ش/رق
09/11/2023 12:32:19

MENAFN09112023000117011021ID1107399377

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