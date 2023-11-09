وزير الخارجية ونظيره البريطاني يبحثان تطورات الأوضاع في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 تشرين الثاني (بترا)- بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي خلال لقائه وزير الخارجية والتنمية البريطاني جيمس كليفرلي في الرياض اليوم الخميس تطورات الأوضاع في غزة والجهود المبذولة لوقف الحرب وضمان حماية المدنيين.
وأكد الصفدي ضرورة الوقف الفوري لهذه الحرب المستعرة على غزة والكارثة الإنسانية والدمار الذي تسببه ،وضمان حماية المدنيين واحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشدداً على ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية للأشقاء الفلسطينيين في القطاع، والتزام إسرائيل بالقانون الدولي.
--(بترا)
ص خ/أ م / س س
09/11/2023 12:18:32
MENAFN09112023000117011021ID1107399375
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