وزير الخارجية ونظيره البريطاني يبحثان تطورات الأوضاع في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 تشرين الثاني (بترا)- بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي خلال لقائه وزير الخارجية والتنمية البريطاني ‎جيمس كليفرلي في الرياض اليوم الخميس تطورات الأوضاع في ‎غزة والجهود المبذولة لوقف الحرب وضمان حماية المدنيين.

وأكد الصفدي ضرورة الوقف الفوري لهذه الحرب المستعرة على غزة والكارثة الإنسانية والدمار الذي تسببه ،وضمان حماية المدنيين واحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشدداً على ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والكافية للأشقاء الفلسطينيين في القطاع، والتزام إسرائيل بالقانون الدولي.

--(بترا)

ص خ/أ م / س س

09/11/2023 12:18:32