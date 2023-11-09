الاحتلال يعتقل رئيس لجنة المتابعة العربية بالأراضي المحتلة عام 48

الاحتلال يعتقل رئيس لجنة المتابعة العربية بالأراضي المحتلة عام 48
التاريخ
11/9/2023 4:43:01 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 9 تشرين الثاني (بترا) - اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عضو الكنيست العربي السابق ورئيس لجنة المتابعة العربية العليا للجماهير في الاراضي المحتلة عام 48 محمد بركة في منطقة الخانوق، بحسب صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية.
وقالت الصحيفة، انه تم نقل محمد بركة الى المقر الشرطة الإسرائيلية القديم في نوف هجليل بمدينة الناصرة ، وان اعتقاله جاء على خلفية دعوته لتظاهرة ضد الحرب في غزة في مدينة الناصرة .
--(بترا)
م . ف /اص / س س
09/11/2023 11:56:59
MENAFN09112023000117011021ID1107399374
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.