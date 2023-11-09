الاحتلال يعتقل رئيس لجنة المتابعة العربية بالأراضي المحتلة عام 48

MENAFN - Jordan News Agency)

القدس المحتلة 9 تشرين الثاني (بترا) - اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عضو الكنيست العربي السابق ورئيس لجنة المتابعة العربية العليا للجماهير في الاراضي المحتلة عام 48 محمد بركة في منطقة الخانوق، بحسب صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية.

وقالت الصحيفة، انه تم نقل محمد بركة الى المقر الشرطة الإسرائيلية القديم في نوف هجليل بمدينة الناصرة ، وان اعتقاله جاء على خلفية دعوته لتظاهرة ضد الحرب في غزة في مدينة الناصرة .

--(بترا)

م . ف /اص / س س

09/11/2023 11:56:59