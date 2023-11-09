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مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

11/9/2023 4:43:01 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القدس المحتلة 9 تشرين الثاني (بترا)- اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة بحراسة وحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح، حيث نفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في محيط مصلى باب الرحمة، داخل الحرم القدسي الشريف.
وشددت شرطة الاحتلال إجراءاتها القمعية والعسكرية في محيط الأقصى، وأوقفت الطلبة عند أبوابه وفتشتهم، وأعاقت وصولهم إلى المدارس، وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين المتزمتين.
--(بترا)
م ف/أ م/رق
09/11/2023 11:54:09

MENAFN09112023000117011021ID1107399373

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