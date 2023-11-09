مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القدس المحتلة 9 تشرين الثاني (بترا)- اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، إن الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة بحراسة وحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح، حيث نفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في محيط مصلى باب الرحمة، داخل الحرم القدسي الشريف.
وشددت شرطة الاحتلال إجراءاتها القمعية والعسكرية في محيط الأقصى، وأوقفت الطلبة عند أبوابه وفتشتهم، وأعاقت وصولهم إلى المدارس، وذلك لتأمين اقتحامات المستوطنين المتزمتين.
--(بترا)
م ف/أ م/رق
09/11/2023 11:54:09
MENAFN09112023000117011021ID1107399373
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