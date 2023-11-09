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35 مليار دولار خسائر الناتج المحلي الفلسطيني جراء الحصار على غزة منذ 17 عاما

11/9/2023 4:43:00 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 9 تشرين الثاني (بترا)- قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إن خسائر فلسطين من الناتج المحلي الإجمالي بالحد الأدنى وبشكل تراكمي، نتيجة الحصار المفروض على قطاع غزة، منذ حوالي 17 عاما، بلغت 35 مليار دولار أميركي.
وأوضح في بيان أصدره اليوم الخميس، حول آثار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، أن مؤشرات الاقتصاد الكلي تشير إلى أن مساهمة قطاع غزة من الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين قبل عام 2006، كانت تمثل حوالي 36 بالمئة، لتبدأ بالتراجع التدريجي نتيجة ما فُرض على القطاع من حصار خانق على كل عوامل الإنتاج على مدار 17 عاما مضت، لتصبح مساهمة هذا القطاع لا تتجاوز 17 بالمئة في السنوات الأخيرة نتيجة تآكل القاعدة الإنتاجية.
وأشار إلى أن بنية الاقتصاد الفلسطيني تعرضت لتشوه في معظم الأنشطة الاقتصادية، حيث في حال ثبات حصة قطاع غزة من الناتج المحلي الإجمالي التي كانت تشكل 36 بالمئة قبل الحصار وبقائها كما هي عبر السنوات الماضية باستثناء العوامل الأخرى، فإن إجمالي ما فقده الاقتصاد الفلسطيني بلغ حوالي 35 مليار دولار بالحد الأدنى وبشكل تراكمي خلال الـ17 عاما الماضية، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين خلال 2022 حوالي 19 مليار دولار، مقابل 23 مليار دولار كناتج محلي إجمالي بالحد الأدنى يمكن تحقيقه في ظل فك الحصار القائم على قطاع غزة.
ويحرم الحصار الاقتصاد الفلسطيني من حوالي 7 مليارات دولار كإيرادات ضريبية، وعلى المستوى القطاعي بلغت الخسائر التراكمية منذ عام 2006 لنشاط التجارة الداخلية حوالي 9.4 مليار دولار، كما خسر نشاط الصناعة 5.5 مليار دولار، تلاه نشاط الخدمات بحوالي 4.9 مليار، ثم الإنشاءات بواقع 2.1 مليار دولار.
--(بترا)
م ف/اص/رق
09/11/2023 11:48:12

MENAFN09112023000117011021ID1107399372

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