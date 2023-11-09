انطلاق منافسات بطولة كـأس الرئيس للتايكواندو في عمان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 تشرين الثاني (بترا)- انطلقت اليوم الخميس، في عمان، منافسات بطولة كأس الرئيس للتايكواندو عن منطقة آسيا، والتي تقام مبارياتها في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب.

وتقام البطولة لأول مرة في الأردن، حيث يشارك فيها ما يزيد عن 500 لاعب ولاعبة، يمثلون 34 دولة وهي : الأردن وأذربيجان والسعودية وإيران وكوريا الجنوبية وتركيا وسوريا وأفغانستان والهند وجزيرة اندروس وهايتي وأوكرانيا وبولندا وبريطانيا والكويت ولبنان والصين تايبيه وقطر وفرنسا والصين والعراق واليابان وأوزبكستان وكازاخستان واليمن والإمارات والبحرين وألمانيا وعُمان والبرازيل والولايات المتحدة وليسوتو والمغرب ومصر، إضافة إلى فريق اللاجئين العالمي.

--(بترا)

خ خ/أ م / س س

09/11/2023 11:43:39