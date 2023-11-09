انطلاق منافسات بطولة كـأس الرئيس للتايكواندو في عمان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 9 تشرين الثاني (بترا)- انطلقت اليوم الخميس، في عمان، منافسات بطولة كأس الرئيس للتايكواندو عن منطقة آسيا، والتي تقام مبارياتها في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب.
وتقام البطولة لأول مرة في الأردن، حيث يشارك فيها ما يزيد عن 500 لاعب ولاعبة، يمثلون 34 دولة وهي : الأردن وأذربيجان والسعودية وإيران وكوريا الجنوبية وتركيا وسوريا وأفغانستان والهند وجزيرة اندروس وهايتي وأوكرانيا وبولندا وبريطانيا والكويت ولبنان والصين تايبيه وقطر وفرنسا والصين والعراق واليابان وأوزبكستان وكازاخستان واليمن والإمارات والبحرين وألمانيا وعُمان والبرازيل والولايات المتحدة وليسوتو والمغرب ومصر، إضافة إلى فريق اللاجئين العالمي.
--(بترا)
خ خ/أ م / س س
09/11/2023 11:43:39
MENAFN09112023000117011021ID1107399371
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